Tübingen – Tübinger Stadtfest 2022: Anmeldungen sind ab sofort möglich

Tübingen (BW) – Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, findet das nächste Stadtfest in Tübingen am 8. und 9. Juli 2022 statt. Tübinger Vereine und Organisationen, die teilnehmen möchten, können sich bis Montag, 28. Februar, schriftlich anmelden.

Das Anmeldeformular steht unter www.tuebingen.de/stadtfest zum Herunterladen bereit und muss per E-Mail an stadtfest@tuebingen.de oder per Post an die Tübingen Erleben GmbH, Holzmarkt 7, 72070 Tübingen gesendet werden. Bei Fragen steht Volkan Akyol von der Tübingen Erleben GmbH telefonisch unter 07071 2570069 zur Verfügung.

Das Tübinger Stadtfest findet normalerweise alle zwei Jahre statt. Rund 40 Vereine und Organisationen können ihre Stände an über 15 Plätzen in der Altstadt aufschlagen. Die Aussteller gestalten ein Rahmenprogramm und servieren Speisen und Getränke. Zugelassen sind nur Vereine und Organisationen aus Tübingen. Gewerbliche Stände und der Verkauf von Waren aller Art sind ausgeschlossen.

www.tuebingen.de/stadtfest

