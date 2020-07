Trier – Termin: Zweiter Live-Chat zu Ausbildungs- und Studienplätzen

Trier – Termin: (pe) Weil wegen der Corona-Krise keine Messen für Ausbildungs- und Studieninteressierte stattfinden können, hat sich die Trierer Stadtverwaltung eine Alternative überlegt: Ein digitaler Live-Chat zu den städtischen Ausbildungs- und Studienplätzen 2021 soll Interessierten offene Fragen beantworten. Am Donnerstag, 6. August, steht das Team Ausbildung bereits zum zweiten Mal Interessierten bei einem Video-Live-Chat über die Plattform “Jitsi“ zur Verfügung.

Interessierte können per E-Mail einen individuellen Termin mit der Abteilung Ausbildung für den 6. August im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr vereinbaren. Ein Termin dauert jeweils rund 15 Minuten. Für Christopher Burd von der Abteilung Ausbildung ist der Chat eine tolle Möglichkeit, um mit Interessierten in Kontakt zu treten: „Wir können in den Online-Gesprächen Informationen über die angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze bei der Stadtverwaltung geben und Fragen zum Bewerbungsverfahren beantworten.“

Die Termine können bis spätestens 6. August, 11 Uhr, per E-Mail an christopher.burd@trier.de vereinbart werden. Schon vorher können Fragen gestellt werden, die später im Chat beantwortet werden. Nach der Terminvergabe erhalten die Interessenten einen Link, über den sie sich zur vereinbarten Uhrzeit einwählen können. Dafür wird ein PC/Laptop oder ein Smartphone benötigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können selbst entscheiden, ob sie sich mit oder ohne Videofunktion im Chat zuschalten. Für 2021 bietet die Trierer Stadtverwaltung zehn unterschiedliche Ausbildungsberufe und zwei duale Studiengänge an. Eine Übersicht steht im Internet: www.trier.de/ausbildungsberufe .

***

Presseamt Trier