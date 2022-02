Trier – Workshop zur Gewinnung von Fachkräften

Posted in

Trier – Workshop: (gut) Um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, müssen besonders kleine und mittlere Unternehmen innovative Wege gehen.

Der kostenfreie Workshop „Endlich Fachkräfte – vom Erstkontakt bis zur erfolgreichen Einstellung und Qualifizierung“, den die städtische Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Trier, der Agentur CreativeMindz und mit Unterstützung von HWK und IHK anbietet, zeigt neue Möglichkeiten im Bereich digitales Recruiting und Qualifizierung auf. Der Workshop findet am Mittwoch, 16. Februar, 17 bis 19 Uhr, online via Skype, statt.

Im ersten Teil des Workshops zum Thema Digitales Recruiting stellt Henrik Ekstrand von der Agentur „CreativeMindZ“ digitale Tools anhand von Best-Practice-Beispielen vor: Wie funktionieren Recruiting-Funnels, mobile Recruiting- und Online-Bewerbungssysteme? Der Experte für digitale Tools freut sich schon auf den Workshop: „Die Chancen der digitalen Zeit zukunftsweisend nutzen, um gemeinsam in eine erfolgsbringende Zukunft zu starten. Ich freue mich, die Teilnehmenden mit den innovativen Vorteilen der Online-Recruitingmaßnahmen vertraut zu machen, denn aufgrund der aktuellen Herausforderungen, wie dem Fachkräftemangel, muss ein nachhaltiges Umdenken stattfinden. Digitale Tools stellen dabei ein wichtiges Element dar, um zeiteffizienter talentierte Mitarbeitende für das eigene Unternehmen langfristig zu gewinnen.“

Im zweiten Veranstaltungsteil „Personalentwicklung durch Qualifizierung“ erläutert Martin Heß, Ansprechpartner für den Bereich Weiterbildungsförderung bei der Agentur für Arbeit Trier, mit welchen Instrumenten moderne Unternehmen gut qualifizierte Mitarbeitende auf künftige Entwicklungen vorbereiten können. Dazu Martin Heß: „Die Agentur für Arbeit unterstützt die Arbeitgeber individuell bei der Bewältigung des Fachkräftemangels. Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal außerhalb des Unternehmens zu finden. Wir helfen dabei, die Potenziale aus dem Unternehmen heraus zu entwickeln und zu fördern. Ich freue mich auf den Workshop und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hoffe wir können den ein oder anderen Arbeitgeber zukünftig im Bereich der Qualifizierung von Personal unterstützen.“ Gemeinsam mit regionalen Unternehmen stellt er Förderleistungen zur Anpassung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse vor.

„Für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Trier brauchen die Unternehmen ausreichend qualifizierte Fachkräfte. Deshalb wollen wir als Wirtschaftsförderung gemeinsam mit unseren Unternehmen innovative Wege gehen und freuen uns auf spannende Impulse und einen konstruktiven Austausch“, so die Leiterin der Wirtschaftsförderung Christiane Luxem.

Es sind nur noch wenige Restplätze vorhanden. Eine verbindliche Anmeldung ist nur über die Ticketplattform Eventbrite möglich: www.eventbrite.de/e/endlich-fachkrafte-tickets-240837721107.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch auf der städtischen Webseite unter www.trier.de/wirtschaft-arbeit/veranstaltungen/workshop-endlich-fachkraefte/.

