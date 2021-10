Trier – Zeichenworkshop mit Johannes Kolz in der Bücherei am Dienstag, 9. November

Trier – (pe) Im Rahmenprogramm der Doppelausstellung des Trierer Zeichners und Cartoonisten Johannes Kolz in der Stadtbücherei im Palais Walderdorff bietet er am Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr im Lesecafé einen Workshop digitales Zeichnen an.

Gezeichnet wird nicht auf Papier sondern auf iPads, die die Bücherei zur Verfügung stellt.

Anmelden können sich Personen zwischen 14 und 20 Jahren: lesewerkraum@trier.de.

