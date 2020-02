Tübingen – Lese-Haus auf Türkisch am 21. Februar

Erstellt in

Tübingen (BW) – Damit türkischsprachige Kinder die Welt der Geschichten in ihrer Muttersprache entdecken können, bietet die Stadtbücherei einmal im Monat eine Vorlesestunde in türkischer Sprache an. Zum nächsten Termin sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Freitag, 21. Februar 2020, 17 Uhr,

in der Stadtbücherei, Nonnengasse 19.

Doğanay Bayrak liest aus türkischen Kinderbüchern vor. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig.

Das Lese-Haus ist ein Angebot der Stadtbücherei mit dem Ziel, Kindern von klein auf Spaß am Lesen zu vermitteln. Ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser lesen regelmäßig in Kindergärten, Grundschulen und in der Stadtbücherei vor.

www.tuebingen.de/lese-haus

