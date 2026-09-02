Unfall Drager Straße (L 217) Winsen/Laßrönne – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Winsen/Laßrönne (ots) – Auf der Drager Straße (L 217) kam es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall.
Gegen 14:40 Uhr war ein 57-jähriger Mann mit seinem Motorrad in Richtung Drage unterwegs. Ausgangs einer leichten Rechtskurve fuhr das Motorrad in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit der linken Front eines entgegenkommenden A-Klasse Mercedes. Der Motorradfahrer prallte auf die Windschutzscheibe und wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Er blieb regungslos am Fahrbahnrand liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Der 57-Jährige musste vor Ort reanimiert werden und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine
Klinik. Der 19-jährige Fahrer des Mercedes erlitt einen Schock.
Die Landestraße wurde für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft machte sich ein Gutachter vor Ort ein Bild von den Unfallspuren.
Nach ersten Erkenntnissen war der 57-Jährige im Zuge eines Überholmanövers in der Tempo 70 km/h-Zone in die Gegenfahrspur gefahren. Möglicherweise hatte er den entgegenkommenden Wagen aufgrund der Kurve zu spät gesehen.
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Text: Polizeiinspektion Harburg