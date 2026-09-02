Celik (Die Linke): Long-Covid-Ambulanz am UKE: Linke fordert konkrete Unterstützung statt vager Absichtserklärungen – Mit einem Antrag in der heutigen Bürgerschaftssitzung sprechen sich SPD und Grüne für eine bessere Versorgung von Menschen mit PAIS (Post-Acute-Infection-Syndrome) aus. Die Linksfraktion fordert in ihrem Zusatz-Antrag vom Senat eine tatsächliche finanzielle und strukturelle Unterstützung der geplanten Ambulanz für Patient*innen mit PAIS, eine dauerhafte Einbindung der Patienten-Organisationen, eine vorübergehende Unterstützung des CFS-Kids-Mobil sowie eine Planung von Pflege-Angeboten.
Dazu Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Seit Jahren reden wir in der Bürgerschaft über eine bessere Versorgung von Patient*innen mit Long-Covid, ME/CFS oder Post-Vac-Syndrome. Passiert ist viel zu wenig. Der Antrag von Rot-Grün bleibt enttäuschend vage und enthält wenig mehr als wohlmeinende Absichtserklärungen. Deshalb machen wir jetzt konkrete Vorschläge, damit sich die Situation der Betroffenen endlich verbessert!“
***
Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft