Völklingen – 25-Jährige bei Fahrt in der Karolingerstraße voll wie ein Eimer von der Polizei gestoppt

Erstellt in

Völklingen (SL) – City: Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierte ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen in der Karolingerstraße in der Völklinger Innenstadt eine 25-jährige Fahrzeugführerin.

Die Frau war zuvor mit ihrem Mazda auf der A 620 durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass sie deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Die Fahrzeugführerin wurde in der Folge auf die Polizeiwache verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist.

Der Führerschein wurde einbehalten.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Völklingen