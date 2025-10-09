Warnung vor gefälschten Inkasso-E-Mails im Namen der Stadt Cottbus/Chóśebuz – Die Stadt Cottbus/Chóśebuz warnt Bürgerinnen und Bürger aktuell vor einer Betrugsmasche. Derzeit sind gefälschte E-Mails im Umlauf, die den Eindruck erwecken, es gäbe eine Zusammenarbeit der Stadt Cott-
bus/Chóśebuz mit dem Inkassounternehmen COEO-Inkasso. In den betrügerischen Nachrichten wird behauptet, es handele sich um offene Bußgeldbescheide oder Inkassoforderungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, die per Überweisung beglichen werden sollen.
Manuel Helbig, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Cottbus/Chóśebuz, stellt klar: „Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit irgendeinem Inkassounternehmen gibt! Die Stadt Cottbus/Chóśebuz arbeitet bei Vollstreckungen mit keinem externen Unternehmen zusammen. Keinesfalls sollten Überweisungen an die in den E-Mails genannten Kontodaten getätigt werden.“
Das Unternehmen COEO-Inkasso distanziert sich ausdrücklich von den gefälschten E-Mails.
Sie haben eine solche Inkasso-Mail erhalten? Das sollten Sie tun:
Nicht reagieren: Senden Sie keine persönlichen Daten zurück und klicken Sie auf keinen Fall auf Links oder Anhänge in der E-Mail.
Nicht bezahlen: Tätigen Sie keine Überweisungen an die in der Nachricht genannten Konten.
Rücksprache halten: Wenden Sie sich im Zweifel an die Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, um die Echtheit einer Forderung zu überprüfen.
***
Text: Stadt Cottbus/Chóśebuz