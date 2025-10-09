DJ GerreG: Feiern, helfen, Leben retten – Musik mit Herz für Tiere und Kinder

Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Feiern mit Herz - Jede Buchung rettet Leben

DJ GerreG: Feiern, helfen, Leben rettenMusik mit Herz für Tiere und KinderHamburg / Niedersachsen: Musik, die Herzen bewegt – und Leben rettet. Der norddeutsche Hochzeits- und Event-DJ Holger Korsten, bekannt unter seinem Künstlernamen DJ GerreG, verbindet sein musikalisches Talent mit einem außergewöhnlichen sozialen Engagement. Mit jeder Buchung unterstützt er gezielt Tierschutz- und Kinderhilfsprojekte, die ihm und seiner Frau besonders am Herzen liegen.

Seit vielen Jahren engagiert sich das Ehepaar Korsten aktiv im Tierschutz. Vier Hunde aus ausländischen Tötungsstationen haben bei ihnen ein Zuhause gefunden – Hunde, die ohne Hilfe keine Überlebenschance gehabt hätten. Zudem übernehmen die beiden regelmäßig Rettungspatenschaften über den Verein Casa Animale e.V., damit weitere Hunde aus Tötungsstationen gerettet und nach Deutschland gebracht werden können.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

„Ich möchte mit meiner Musik nicht nur für unvergessliche Partys sorgen, sondern auch etwas zurückgeben – an diejenigen, die keine Stimme haben. Für mich ist es selbstverständlich, einen Teil meiner Gage zu teilen, um Leben zu retten,“ erklärt Holger Korsten.

Doch das Engagement des DJs endet nicht bei den Tieren.
Korsten unterstützt darüber hinaus auch das Kinderhospiz Sternenbrücke Hamburg und den Verein Kinderlachen e.V., die sich für schwerkranke Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen einsetzen. Zudem betreiben Holger und seine Frau Gaby seit über zehn Jahren eine private Igelstation, in der verletzte und hilfsbedürftige Igel gepflegt und gesund in die Freiheit entlassen werden.

„Für viele sind es vielleicht nur Tiere oder nur kleine Gesten – aber für jedes einzelne Leben bedeutet es die Welt,“ so Korsten weiter.

DJ GerreG – Feiern mit Herz – Jede Buchung rettet Leben

Wer sich über das soziale Engagement des DJs informieren möchte, findet auf seiner Webseite eine eigens eingerichtete Rubrik:
👉 www.djgerreg.de/soziales

Mit dem Motto „Feiern. Helfen. Leben retten.“ zeigt DJ GerreG, dass Musik weit mehr sein kann als Unterhaltung – sie kann Hoffnung und Leben schenken. (hk)

Mittelrhein-Tageblatt Tierliebe-Tiergeschichten-Tierschutz

