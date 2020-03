Westerstede – Zwei weitere bestätigte COVID-19-Infektionen im Ammerland am 10.03.2020

Westerstede (NI) – Im Landkreis Ammerland sind zwei weitere Personen an der COVID-19-Infektion (Coronavirus) erkrankt. Die Labornachweise wurden dem Gesundheitsamt heute Nachmittag übermittelt.

Bei den Erkrankten handelt es sich um eine Frau aus Wiefelstede und einen Mann aus Bad Zwischenahn.

„Die Betroffenen wurden sofort mit ihren Familienangehörigen isoliert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Sie werden außerdem medizinisch betreut“, so Landrat Jörg Bensberg.

Der Zwischenahner war nach einem Skiurlaub in Ischgl in Österreich erkrankt. Dort wurden bereits mehrere COVID-19-Infektionen nachgewiesen.

Die zweite Patientin aus Wiefelstede hatte sich in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen aufgehalten und war nach ihrer Rückkehr erkrankt.

Alle weiteren Personen, die mit den Betroffenen im engen Kontakt waren, werden ebenfalls für 14 Tage in eine häusliche Isolation gehen. Sie werden derzeit ermittelt und kontaktiert.

Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionsfälle rät der Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Ammerland, Dr. Elmar Vogelsang: „Beachten Sie die empfohlenen Hygieneregeln und informieren Sie sich über seriöse und verlässliche Quellen. Wenden Sie sich in jedem Fall zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt, wenn Sie befürchten, dass Sie sich angesteckt haben könnten“.

Die Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser seien bestmöglich auf den Umgang mit neuartigen Infektionserregern wie das Coronavirus vorbereitet. Dennoch gelte es eine schnelle Ausbreitung zu verhindern, um die Belastung des Gesundheitswesens gering zu halten und um damit die medizinische Versorgung weiterhin zu gewährleisten, so Landrat Jörg Bensberg.

Aktuelle Informationen und Hinweise werden auf der Internetseite des Landkreises unter www.ammerland.de/coronavirus bereitgestellt.

___________________________________________________

Landkreis Ammerland

Der Landrat

Personal- und Organisationsamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ammerlandallee 12

26655 Westerstede