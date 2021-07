Vorsicht bei Nachtfahrten, neue Regelungen in Tschechien, der Slowakei und Slowenien.

Wien (Österreich) – „Wir rechnen mit einer kontinuierlichen Zunahme des Urlauberreiseverkehrs bis in die ersten Augustwochenenden“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen das Verkehrsgeschehen am Wochenende.

Aufgrund des Ferienbeginns in Teilen Deutschlands und den Niederlanden wird an den Grenzübergängen Suben (A8), Walserberg (A1) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Einreise nach Österreich mit langen Wartezeiten zu rechnen sein. Richtung Slowenien wird es vor dem Karawanken Tunnel (A11) und Spielfeld (A9) stauen. Aus den Beobachtungen der letzten Wochenenden ist mit einer zeitlichen Verteilung der Verkehrsbelastung zu rechnen. Lange Staus blieben bis jetzt großteils aus, dafür ist mit Kolonnenverkehr auch in den Nachtstunden zu rechnen.

„Die Menschen sind flexibler geworden, was das Reisen anbelangt. Viele fahren schon recht früh oder recht spät los. Auch die Hotellerie ist flexibler geworden und das erleichtert den Leuten die An- und Abreise”, analysiert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg das Verkehrsgeschehen.

Vor Nachtfahrten ausschlafen und Erholungspausen einplanen

„Nachtfahrten soll man prinzipiell nur gut ausgeruht antreten. Müdigkeit am Steuer ist eine häufig unterschätzte Unfallgefahr“, reagiert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg auf die Veränderungen im Reiseverkehr der ersten Urlaubswochenenden. Der ÖAMTC beobachtete reges Verkehrsaufkommen von früh am Morgen bis spät in die Nacht. „Dem Verkehrsfluss ist das zwar zuträglich, denn lange Staus blieben uns bis jetzt erspart, es birgt aber auch seine Tücken“, so Gurtner.

Die ÖAMTC-Tipps für Nachtfahrten: Ausgeschlafen starten, Pausen/Zwischenstopps einlegen, ausreichend Trinken, nur leichte/vitaminreiche Verpflegung. „Überdies ist auch der Beifahrer gefordert. Idealerweise wechselt man sich auf langen Urlaubsfahrten am Steuer ab“, so Gurtner abschließend.

Potenzielle Staubereiche

West Autobahn (A1): Salzburg West – Siezenheim

Süd Autobahn (A2): Mödling – Wiener Neudorf

Ost Autobahn (A4) Arbesthal – Bruck an der Leitha/Ost, Grenzübergang Nickelsdorf

Pyhrn Autobahn (A9): Übelbach – Gleinalmtunnel und Vogau-Straß -Spielfeld

Tauern Autobahn (A10): Knoten Salzburg – Salzburg Süd, Golling -Kuchl, Reittunnel und Werfen – Pongau

Brenner Autobahn (A13): Mautstelle Schönberg und Grenzübergang Brenner

Rheintal Autobahn (A14): Dornbirn – Hohenems

Wiener Südost Tangente (A23): Absbergtunnel – Knoten Prater

Arlberg Schnellstraße (S16): Höhe Dalaas

Fernpass-Strecke (B179)

Einreise nach Tschechien, in die Slowakei und nach Slowenien

Seit 9. Juli gelten neue Bestimmungen für die Einreise nach Tschechien und die Slowakei aus Österreich. In Tschechien ist ein 3G-Nachweis sowie eine Registrierung notwendig, eine Ausnahme besteht bei Einreisen unter 24 h. In der Slowakei ist die Einreise nur noch mit Impfnachweis und Registrierung möglich, sonst muss eine Quarantäne angetreten werden. Auch in Slowenien gilt seit 15. Juli uneingeschränkt die 3G-Regel.

Über Reisebestimmungen informieren

Da sich die Situation rasch ändern kann, sollten sich Reisende laufend über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen ihres Urlaubslandes informieren, rät der ÖAMTC. Tagesaktuelle Informationen zu Corona-Reiseinfos wie Einreisebestimmungen sind unter www.oeamtc.at/urlaubsservice zu finden.

Alle Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

