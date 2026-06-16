Zeugenaufruf: Polizei Brandenburg bittet um Hinweise – Über 200 Rinder aus Weidebeständen entwendet – Potsdam. Das LKA Brandenburg ermittelt wegen des schweren Diebstahls von mehr als 200 Rindern aus landwirtschaftlichen Betrieben. Es handelt sich dabei um Diebstähle in Rabenstein/Fläming, Ortsteil Zixdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) vom 29.03.2026, Uebigau-Wahrenbrück, Ortsteil Langennaundorf (Landkreis Elbe-Elster) vom 21.04.2026, Vetschau/Spreewald, Ortsteil Raddusch (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) im Zeitraum Januar 2026 – 06.05.2026 und Schenkendöbern, Ortsteil Hammer (Landkreis Spree-Neiße) vom 11.05. – 12.05.2026.
Die Tat in Schenkendöbern ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum vom 11.05.2026, 17:00 Uhr, bis zum 12.05.2026, 06:50 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem abgelegenen Kuhstall und transportierten die Tiere ab.
Es liegen Hinweise vor, dass die Tiere mit einem Viehtransporter in der Größenordnung von 12,5 Tonnen abtransportiert wurden. Zeugen berichteten von einem blauen Viehtransporter, der am frühen Morgen des 12.05.2026 gegen 04:30 Uhr im Tatortnahbereich beobachtet wurde.
Die Polizei fragt:
- Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Feststellungen im Bereich Schenkendöbern, Hammer oder Bresinchen beobachtet?
- Wer hat in den Nacht- oder frühen Morgenstunden einen blauen Viehtransporter, einen ähnlichen LKW oder Begleitfahrzeuge gesehen?
- Wer kann Angaben zu Verladevorgängen von Rindern oder sonstigen Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang machen?
- Wer verfügt über Dashcam-, Video- oder Überwachungsaufzeichnungen aus dem genannten Zeitraum im Umkreis dieser Örtlichkeiten?
- Wem sind im Bereich des Tatortumfeldes, der B97, B112, B115 oder auf Zufahrtswegen entsprechende Fahrzeuge aufgefallen?
Hinweise richten Sie bitte an: eg*********@*****************rg.de oder jede andere Polizeidienststelle.
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Text: Polizei Brandenburg