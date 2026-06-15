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NABU lädt ein: Bach-Aktionstag in Hamburg Wandsbek an der Wandse und Berner Au

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NABU lädt ein: Bach-Aktionstag in Hamburg Wandsbek an der Wandse und Berner Au – NABU Hamburg veranstaltet am 27. Juni einen Bach-Aktionstag an der Wandse und Berner Au in Wandsbek.

Der NABU Hamburg veranstaltet am Samstag, den 27. Juni 2026, ab 10 Uhr in Kooperation mit dem Bezirksamt Wandsbek einen Bach-Aktionstag an der Wandse und Berner Au. Anwohner*innen und interessierte Bürger*innen sind herzlich eingeladen, mitzuhelfen und sich vor Ort über die Aktionen des NABU Hamburg zu informieren. Wir werden gemeinsam an der Wandse und Berner Au aufkommende Neophyten entfernen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Jede*r ist willkommen!

„Wir wollen Bereiche entlang der Wandse und Berner Au von Neophyten befreien. Durch das rechtzeitige Ausreißen der Pflanzen verhindert man die Verbreitung. Wir suchen entlang dem Bachlauf z.B. nach dem drüsigen Springkraut, um dies zu entfernen. Dieser Neophyt verbreitet sich sehr schnell durch das Zusammenspiel von aufspringenden Samenkapseln und perfekten Transporteigenschaften durch den Bachlauf. Die Pflanzen werden schnell groß, verschatten und nehmen den einheimischen Pflanzengemeinschaften den Lebensraum.“, erklärt Alexander Heidorn, Aktionstags-Teamer beim NABU Hamburg.

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Der Bachaktionstag startet um 10 Uhr. Dem Wetter angemessene Arbeitskleidung und Sonnenschutz sind mitzubringen. Warme und kalte Getränke, sowie ein kleines Mittagessen stellt der NABU Hamburg. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bis zum 25. Juni 2026, 10:00 Uhr unter folgendem Anmeldelink: Anmeldung BAT Wandse und Berner Au an. Bei der Anmeldung werden der genaue Treffpunkt und alle weiteren Infos bekannt gegeben.

Hintergrund:

Nach einer Phase des überwiegend technischen Ausbaus wird seit den 1980er Jahren der naturnahen Entwicklung der Hamburger Gewässern wieder mehr Beachtung gegeben. Schon mit einfachen Mitteln lässt sich mehr Natur in Hamburgs Bäche bringen. Der NABU veranstaltet deshalb in diesem Jahr insgesamt zehn Bach-Aktionstage im gesamten Hamburger Stadtgebiet, um Hamburgs Bäche wieder naturnah und lebendig zu gestalten.

Der Gewässerschutz des NABU Hamburg wird gefördert durch die Georg & Jürgen Rickertsen Stiftung.

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Text: NABU Hamburg

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