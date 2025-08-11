145 Jahre Rhein in Flammen – Sankt Goar feiert das große Jubiläum im Herzen des Loreleytals – Zwei Abende voller Musik, Begegnungen, leuchtender Emotionen und einem Feuerwerk, das Geschichte atmet.
Es ist dieser eine Moment im Jahr, wenn der Rhein zwischen den Schwesterstädten Sankt Goar und Sankt Goarshausen innezuhalten scheint, das Tal in sanftes Abendlicht gehüllt ist und die Vorfreude in der Luft liegt. Wenn sich am dritten Wochenende im September die Menschen am Ufer versammeln, auf den Hängen Platz nehmen, und sich auf den festlich geschmückten Schiffen am Horizont bunte Lichter spiegeln – dann weiß jeder: „Rhein in Flammen“ steht bevor.
In diesem Jahr ist es ein ganz besonderes Kapitel: 145 Jahre sind vergangen, seit erstmals Lichter und Feuer den Himmel über der Burg Rheinfels erleuchteten.
Der Ursprung einer Legende
Es war der 6. September 1880, als der preußische Kronprinz Friedrich III. den Mittelrhein besuchte. Die Menschen der Region wollten ihm ein unvergessliches Willkommen bereiten – und sie taten es mit einer Pracht, die Geschichte schrieb: Auf den Höhen flammten Feuer, in den Straßen leuchteten unzählige Lampions, Schiffe glühten im bengalischen Rot. Das Sankt Goarer Kreisblatt berichtete von einem „seltenen und erhebenden Anblick“. Dieser Abend war der Funke, der eine Tradition entfachte. 1931 erhielt sie ihren Namen: „Rhein in Flammen“. Seitdem gehört Sankt Goar zu den funkelnden Höhepunkten dieser Lichterfeste am Strom.
Das Herz des Festes
Am Samstag, den 20. September 2025, wenn die Dunkelheit sich über das Loreleytal legt, beginnt das Spektakel: Ein 45-minütiges Feuerwerk – das längste der gesamten „Rhein in Flammen“-Reihe – steigt in den Himmel. Burg, Rhein, die Städte – alles wird zu einer leuchtenden Bühne, auf der Farben tanzen, Funken sprühen und das Echo der Explosionen an den Felsen widerhallt, dass es einem durch Mark und Bein geht.
Auf dem Rhein liegen festlich beleuchtete Ausflugsschiffe wie schwimmende Paläste. An Land säumen zigtausende Besucher das Ufer – staunend, lachend, träumend.
Ein Fest für alle Sinne
„Rhein in Flammen“ ist mehr als ein Feuerwerk. Es ist Musik, die sich mit dem Rauschen des Flusses mischt. Es ist der Duft des kulinarischen Angebots, der durch die Straßen zieht. Es ist Begegnung, wenn Fremde gemeinsam staunen und Freunde im Lichtermeer wieder zusammenfinden.
In diesem Jahr sorgt wieder das Musikprogramm „Brass On Fire“ für eine besondere Note: Musikvereine aus ganz Rheinland-Pfalz bespielen die drei Bühnen in der Stadt Sankt Goar mit schwungvollen, emotionalen und mitreißenden Klängen. Am Freitag und Samstag ergänzen weitere Bands das Programm und bringen die Stadt zum Beben.
Ein Wochenende, das bleibt
Die Stadt Sankt Goar lädt herzlich ein, dieses Jubiläum mitzuerleben – auf dem Wasser, wo die Wellen das Feuerwerk widerspiegeln, oder an Land, wo jeder Blick zur Postkarte wird.
„Erleben. Staunen. Feiern – dieses Motto leben wir an diesem Wochenende in jeder Sekunde“, verspricht Stadtbürgermeister Falko Hönisch: „Ich lade alle ein, Teil dieses besonderen Kapitels unserer Stadtgeschichte zu werden. Wer einmal ‚Rhein in Flammen‘ in Sankt Goar erlebt hat, der weiß: Das ist kein gewöhnliches Feuerwerk – das ist ein Gefühl.“
Termin: Freitag, 19. September & Samstag, 20. September 2025
Ort: Sankt Goar
Feuerwerk: Samstag, 20. September, Beginn 21:00 Uhr
***
Text: Tourist-Information St. Goar Loreley Romantik und Rhein