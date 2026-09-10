50 Jahre Biene Maja: Seit 1976 summt der TV-Klassiker durch deutsche Kinderzimmer – „In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit …“ – kaum erklingen diese Worte, haben Millionen Menschen sofort eine Melodie im Kopf. Am 9. September 1976 flimmerte „Die Biene Maja“ erstmals im deutschen Fernsehen über die Bildschirme. 50 Jahre später gehört die kleine, neugierige Biene noch immer zu den bekanntesten Kinderfiguren im deutschsprachigen Raum. Ein Fernsehklassiker feiert ein außergewöhnliches Jubiläum.
Am 9. September 1976 begann Majas Fernsehkarriere
Es war der 9. September 1976, als das ZDF die erste Folge der Zeichentrickserie „Die Biene Maja“ ausstrahlte. Ihr Titel hätte kaum passender sein können: „Maja wird geboren“.
Damit begann eine Fernsehgeschichte, die wohl selbst die Macher damals kaum vorhersehen konnten. Generationen von Kindern begleiteten fortan Maja bei ihren Abenteuern auf der Wiese – zusammen mit ihrem besten Freund Willi, dem Grashüpfer Flip und vielen weiteren Bewohnern der kleinen Insektenwelt.
2026 ist dieses Fernsehereignis nun genau 50 Jahre her.
Und Maja ist noch immer da.
Die Geschichte der Biene Maja ist sogar viel älter
Dabei war Maja 1976 keineswegs eine neue Figur. Ihre Geschichte reicht wesentlich weiter zurück.
Der deutsche Schriftsteller Waldemar Bonsels veröffentlichte bereits 1912 das Buch „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“. Damit ist die literarische Figur inzwischen sogar mehr als 110 Jahre alt.
Das ursprüngliche Werk unterscheidet sich allerdings in einigen Punkten deutlich von der späteren, wesentlich kindgerechteren und humorvolleren Fernsehserie.
Zum internationalen Massenphänomen wurde Maja schließlich vor allem durch die Zeichentrickserie der 1970er-Jahre. Die Produktion entstand in deutsch-japanischer Zusammenarbeit und entwickelte sich weit über Deutschland hinaus zu einem Erfolg.
Maja, Willi und Flip wurden zu Freunden einer ganzen Generation
Der große Erfolg der Serie lag vermutlich auch an ihren unverwechselbaren Figuren.
Maja war neugierig, mutig und manchmal ein wenig vorlaut. Sie wollte die Welt außerhalb des Bienenstocks kennenlernen und stellte ständig Fragen.
Willi dagegen war gemütlicher. Viel gemütlicher.
Wenn Maja schon wieder das nächste Abenteuer suchte, wäre Willi häufig vermutlich lieber irgendwo sitzen geblieben und hätte etwas gegessen. Gerade dieser Gegensatz machte die Freundschaft der beiden Figuren so unterhaltsam.
Und dann war da natürlich noch Flip, der freundliche Grashüpfer, der Maja und Willi immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stand.
Hinzu kamen unzählige Käfer, Ameisen, Spinnen, Schmetterlinge und andere Tiere. Für Kinder wurde eine gewöhnliche Wiese dadurch plötzlich zu einer riesigen Abenteuerwelt.
Ein Titellied, das Millionen Menschen noch heute mitsingen können
Mindestens genauso berühmt wie die Fernsehserie selbst wurde ihr Titellied.
Karel Gott sang die deutsche Version von „Die Biene Maja“. Schon die ersten Worte wurden zu einem Stück deutscher Fernsehgeschichte:
„In einem unbekannten Land …“
Mehr braucht es bei vielen Menschen, die in den 1970er-, 1980er- oder 1990er-Jahren aufgewachsen sind, vermutlich gar nicht. Die Melodie läuft sofort im Kopf weiter.
Das Lied entwickelte sich weit über seine Funktion als Vorspann einer Kinderserie hinaus zu einem Evergreen. Karel Gotts unverwechselbare Stimme ist deshalb bis heute untrennbar mit der kleinen Biene verbunden.
Fernsehen war 1976 noch eine völlig andere Welt
Um zu verstehen, welche Bedeutung eine Kinderserie damals entwickeln konnte, muss man sich auch die Fernsehwelt der 1970er-Jahre vor Augen führen.
Streamingdienste, YouTube, Mediatheken oder Hunderte Fernsehprogramme gab es nicht. Das Angebot war überschaubar und Fernsehsendungen wurden zu festen Zeiten ausgestrahlt.
Wer eine Folge verpasste, konnte sie nicht einfach einige Sekunden später neu starten.
Gerade deshalb wurden erfolgreiche Kindersendungen zu gemeinsamen Erlebnissen einer ganzen Generation. Am nächsten Tag kannten die Freunde im Kindergarten oder in der Schule dieselbe Geschichte.
Die Biene Maja gehörte zu diesen Sendungen.
Die Biene Maja verändert ihr Aussehen
Natürlich sind 50 Jahre Fernsehgeschichte auch an Maja nicht spurlos vorbeigegangen.
Die klassische handgezeichnete Optik wurde später durch eine moderne computeranimierte Version ersetzt. Seit den 2010er-Jahren erleben Maja und ihre Freunde ihre Abenteuer in einer vollständig neuen 3D-Welt.
Für viele Erwachsene bleibt allerdings die rundliche Zeichentrick-Maja aus den 1970er-Jahren die Biene Maja ihrer Kindheit.
Die jüngeren Generationen lernen dagegen eine modernisierte Version kennen.
Damit ist etwas gelungen, das nur wenigen Kinderfiguren gelingt: Maja wurde immer wieder an eine neue Zeit angepasst, ohne dass die ursprüngliche Figur verschwand.
Aus der Fernsehserie wurde eine internationale Marke
Längst beschränkt sich Majas Welt nicht mehr auf die ursprüngliche Zeichentrickserie.
Es entstanden neue Serien, Kinofilme, Hörspiele, Bücher, Spiele und zahlreiche weitere Produkte. Die kleine Biene wurde zu einer international bekannten Figur.
Und trotzdem ist es gerade die ursprüngliche Fernsehserie, die bei vielen Erwachsenen bis heute besonders starke Erinnerungen hervorruft.
Vielleicht liegt das auch daran, dass Maja für viele Menschen mit einer Zeit verbunden ist, in der Fernsehen noch etwas Besonderes war.
Das ZDF feiert 50 Jahre Biene Maja
Auch das ZDF würdigt das große Jubiläum. Rund um den 50. Jahrestag erinnern ZDF und KiKA an die Geschichte der berühmten Biene. Zudem sind zahlreiche Inhalte rund um Maja über die Streamingangebote verfügbar.
Damit können Eltern und Großeltern heute gemeinsam mit Kindern und Enkeln eine Figur entdecken, die sie selbst bereits in ihrer Kindheit begleitet hat.
Eine kleine Biene verbindet damit tatsächlich mehrere Generationen.
Warum funktioniert die Biene Maja nach 50 Jahren noch immer?
Vielleicht liegt das Geheimnis des Erfolges gerade in der Einfachheit ihrer Geschichten.
Maja ist neugierig.
Sie möchte verstehen, was um sie herum geschieht. Sie begegnet anderen Lebewesen zunächst mit Interesse statt mit Misstrauen. Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Mut und die Lust darauf, die Welt zu entdecken, stehen im Mittelpunkt vieler Geschichten.
Das sind Themen, die 1976 funktioniert haben.
Und sie funktionieren auch 2026.
Technik, Fernsehen und die Sehgewohnheiten von Kindern haben sich während dieser fünf Jahrzehnte dramatisch verändert. Eine neugierige kleine Biene, die gemeinsam mit ihren Freunden die Welt entdeckt, offenbar nicht.
Happy Birthday, Maja!
Am 9. September 1976 begann im deutschen Fernsehen eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Genau 50 Jahre später ist die Biene Maja noch immer Teil der deutschen Fernseh- und Popkultur.
Die Kinder von damals sind inzwischen Eltern oder Großeltern geworden. Viele dürften sich trotzdem sofort wieder an Maja, Willi und Flip erinnern, sobald die ersten Töne einer ganz bestimmten Melodie erklingen.
Und vielleicht ist genau das die schönste Bilanz nach einem halben Jahrhundert:
Die Biene Maja ist älter geworden – aber irgendwie niemals wirklich alt. (hk)