Fête de la Musique in Hannover

Fête de la Musique – Am 21. Juni, zur Sommersonnenwende, wenn der Tag am längsten und die Nacht am hellsten ist, verwandelt sich Hannovers Innenstadt in eine lebendige Bühne. Die Sonne bringt nicht nur Helligkeit, sondern auch Menschen in Bewegung: Auf 35 Bühnen bringen rund 1.500 Musiker*innen zwischen 14 und 23 Uhr Hannovers Innenstadt mit Musik, Tanz und Begegnung zum Klingen.

„Die Fête de la Musique zeigt, wie bunt, offen und lebendig unsere Stadt ist. Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr einen klaren Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien legen – mit eigenen Bühnen, neuen Orten und viel Raum zum Mitmachen. Musik verbindet, Musik macht stark – und bei uns ist wirklich für alle etwas dabei: vom Tanz auf der Goseriede, über die internationale UNESCO Bühne am Kröpcke, einem bunten Programm rund um den Platz der Weltausstellung bis zu den Metal-Bands am Steintor. Gleichzeitig sorgen wir mit dem neuen Support-Team für ein respektvolles Miteinander. So feiern wir den Sommerbeginn im Herzen Hannovers – vielfältig, aufmerksam und gemeinsam“, sagt Susanne Blasberg-Bense, Hannovers Dezernentin für Jugend, Familie und Sport.

Jede*r hat eine Stimme

Auf dem Hannah-Arendt-Platz lädt Holger Kirleis um 15 Uhr zur offenen Singaktion ein, bei der die Vielfalt der Stimmen zu einer gemeinsamen musikalischen Aussage werden. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich – es reicht ein demokratisches Grundverständnis: Jede*r hat eine Stimme. Später stehen dort die Lindener Brass Band Königliche Braut, der Poetry-Slamer Tobias Kunze und DJ bassel+ Marie auf der Bühne.

Besondere Bühnen, besondere Begegnungen

Ein besonderes Highlight 2025: Der Musik Kiosk feiert das zehnjährige Jubiläum Hannovers als UNESCO City of Music mit einer eigenen Außenbühne – einmalig und exklusiv in diesem Jahr.

Die Kinderbühne wartet auf junge Zuschauer*innen in diesem Jahr auf dem Köbelinger Markt. Dort tanzen, singen, spielen, zaubern und quatschen: Fun-Key Tanz Atelier, Zauberer Prestino, Yvonnes Tanzmäuse, Clown Floh, Zauberer Yandaal, Clown-Duo Cocolorix, Calaneya Dance Academy, Flamenco Kids Hannover, DelicArte und das Clown-Duo Spax & Manoli.

Musik und Sport verbindet sich an der Leinwelle am Hohen Ufer, mit Hip-Hop Tanz, offenem Trommeln sowie kurzen Skate-Schnupperkursen.

Auf dem Platz der Weltausstellung ist in diesem Jahr der GRAND BEAUTY Salon aus der Partnerstadt Leipzig zu Gast – eine preisgekrönte, transkulturelle Initiative, in der seit 2014 Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte gemeinsam wirken. Ergänzt wird das Programm durch einen Live-Podcast mit Max Horn, dem Beauftragten für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Landeshauptstadt Hannover.

Wieder vereint sind die elektronischen Standorte am Georgsplatz – mit zwei Bühnen und Plattentanz direkt auf der Straße. Am Hauptbahnhof lädt der Niedersächsische Chorverband mit zahlreichen Chören zum Zuhören und Mitmachen ein.

Auch die Metal-Szene ist wieder mit dabei und trifft sich traditionell am Steintor.

Die Dance Community, die alle Tanzschulen Hannovers vereint, ist wieder mit dabei und wird den Goseriede-Platz in Bewegung versetzen und voller Begeisterung Tänzer*innen, Künstler*innen und Tanzbegeisterte zusammenbringen.

Gegen 22.45 Uhr erklingt traditionell „Der Mond ist aufgegangen“ als großer Nachtgesang auf der Bühne vorm Hauptbahnhof. Alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, zur Chorbühne zu kommen und mitzusingen.

Fête de la Musique – Schutz, Fürsorge und eine offene Atmosphäre

Die Fête de la Musique ist ein Fest für alle – offen, herzlich und inklusiv. Um das zu gewährleisten, hat die LHH ein Schutz- und Fürsorgekonzept entwickelt. Ein Infopavillon sowie ein rund zehnköpfiges mobiles Support-Team sind während der gesamten Veranstaltung präsent und ansprechbar – für Fragen, Hinweise oder wenn einfach mal jemand ein offenes Ohr braucht.

Das komplette Programm auf den hannoverschen Bühnen der diesjährigen Fête de la Musique ist unter www.fete-hannover.de sowie in der App „Rausgegangen“ zu finden. Der Eintritt ist frei.

Text: Hannover Stadt