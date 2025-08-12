Frauenhaus und BISS im Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützen und beraten Frauen in Not – Das Angebot der BISS (Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt) im Landkreis richtet sich an alle Betroffene von häuslicher Gewalt und Partnerschaftsgewalt sowie deren Angehörige und Institutionen. Das Frauenhaus gewährt betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz und Unterstützung.
Erreichbarkeit
Von Gewalt Betroffene, die Unterstützung der BISS suchen, können unter der zentralen Rufnummer 04261 983-6060 eine Nachricht auf dem AB hinterlassen und werden zurückgerufen. Persönliche Gespräche vor Ort können zurzeit nicht angeboten werden.
Das Frauenhaus ist montags bis dienstags von 8-12 Uhr telefonisch unter 04261 983-6061 erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Die Mitarbeiterinnen hören diesen ab und melden sich schnellstmöglich zurück. In akuten Notfällen wenden sich Betroffene bitte an die Polizei.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, über das kostenlose Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 116016 eine Beratung, auch mit Dolmetscher, in Anspruch zu nehmen.
Warum gibt es die BISS?
Jede Form von körperlicher oder seelischer Gewalt ist verboten. Das sind zum Beispiel Körperverletzung, sexuelle Grenzüberschreitungen, Beleidigungen, Bedrohungen, Nachstellung und Kontrolle. Gewalt findet oft im Verborgenen statt, auch in Partnerschaften.
Nach Polizeieinsätzen nehmen die Fachkräfte der BISS pro-aktiv Kontakt zu Opfern häuslicher Gewalt auf. Betroffene können aber auch von sich aus Kontakt aufnehmen. Die Kontaktaufnahme kann anonym erfolgen. Im Rahmen der Beratung werden individuelle Sorgen und Fragestellungen besprochen sowie über mögliche Schutzmaßnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen wird informiert.
2024 hat die BISS Betroffene in 375 Fällen beraten.
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)