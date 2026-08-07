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23 Grabplatten auf dem Alten Friedhof in Schwerin gestohlen

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23 Grabplatten auf dem Alten Friedhof in Schwerin gestohlenStadt bittet um Hinweise auf Beschädigung der Kriegsgräberstätte

Auf dem Alten Friedhof in Schwerin sind zahlreiche Messinggrabplatten von einer Kriegsgräberstätte gestohlen worden. Am 6. August wurde festgestellt, dass insgesamt 23 Platten fehlen. Der materielle Wert einer einzelnen Platte liegt bei rund 3.000 Euro. Damit beläuft sich der entstandene Schaden nach einer ersten Einschätzung auf rund 70.000 Euro.

Bereits rund eineinhalb Wochen zuvor waren drei Messinggrabplatten von der Anlage entwendet worden. Diese konnten glücklicherweise einen Tag später in der näheren Umgebung in einem Gebüsch wiedergefunden werden.

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Über den erheblichen materiellen Schaden hinaus, ist der Diebstahl ein schwerwiegender Eingriff in die Kriegsgräberstätte, die als Ort der Erinnerung und des Gedenkens dient. Die Stadt hat den Sachverhalt zur Anzeige gebracht und steht hierzu im Austausch mit der Polizei. Mögliche Zeugen können sich direkt an die Polizei wenden.

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Text: Schwerin.de

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Schlagworte: #07.08.2026 #Aktuell #Alten Friedhof Schwerin #Diebstahl #Grabplatten #Hinweise #Kriegsgräberstätte #Messinggrabplatten #Nachrichten #News #Polizei #Schwerin

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