4. Advent: Ein Sonntag der Liebe und der letzten Weihnachtsvorfreude

4. Advent: Ein Sonntag der Liebe und der letzten Weihnachtsvorfreude – Der 4. Advent ist der letzte Schritt vor Weihnachten. Vier Kerzen leuchten nun am Adventskranz, und die vierte steht traditionell für Liebe. Dieser besondere Sonntag erinnert daran, wie wichtig Mitgefühl, Zusammenhalt und Wärme in unserer Welt sind – gerade in den Tagen unmittelbar vor dem Fest.

Bedeutung des 4. Advents

Der 4. Advent markiert das Ende der Adventszeit. Mit der vierten Kerze rückt das Weihnachtsfest ganz nah. Die Kerze steht für Liebe – die stärkste der vier Botschaften des Advents.
Während der 1. Advent Hoffnung schenkt, der 2. Frieden betont und der 3. Freude hervorhebt, lenkt der 4. Advent den Blick auf das, was Menschen am meisten verbindet: Herzenswärme.

Historischer Hintergrund

Die Adventszeit hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt. Die symbolische Bedeutung der vier Kerzen entstand im Laufe der kirchlichen Tradition.
Der 4. Advent war früher oft ein Tag der inneren Vorbereitung auf die Weihnachtsmesse. Die Botschaft der Liebe sollte die Menschen daran erinnern, dass Nächstenliebe und Mitgefühl zentrale Werte des Weihnachtsfestes sind.

Traditionen am 4. Advent

  • Vier Kerzen am Adventskranz brennen und erfüllen die Räume mit warmem Licht.

  • Letzte Vorbereitungen wie das Schmücken des Baumes oder das Einpacken von Geschenken gehören für viele Menschen zu diesem Tag.

  • Familienzeit steht im Mittelpunkt – oft begleitet von Plätzchen, Musik und festlicher Stimmung.

  • Kirchliche Traditionen: In vielen Gemeinden wird der 4. Adventssonntag besonders feierlich gestaltet.

Der vierte Advent in der heutigen Zeit

Der 4. Advent ist ein Tag der tiefen Emotionen. Viele Menschen nehmen sich bewusst Zeit, um zur Ruhe zu kommen, sich auf das Fest einzustimmen oder einfach den Moment mit ihren Liebsten zu genießen.
Gerade in einer Zeit, die von Schnelllebigkeit geprägt ist, bekommt dieser Sonntag eine besondere Bedeutung: Er lädt dazu ein, sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Fazit: Der 4. Advent als Botschaft der Liebe

Der 4. Advent erinnert daran, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke und Glanz. Es ist ein Fest der Liebe – die stärkste Kraft, die Menschen miteinander verbindet.
Ein Sonntag, der Wärme schenkt und das Herz öffnet, kurz bevor das Fest beginnt. (hk)

