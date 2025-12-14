Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

3. Advent: Ein Sonntag voller Freude und warmem Licht

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Kunst und Kultur, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-3-Advent-Adventszeit-Adventskranz-Tradition-Vorweihnachtszeit-Freude

3. Advent: Ein Sonntag voller Freude und warmem Licht – Der 3. Advent bringt spürbar Wärme in die Vorweihnachtszeit. Drei Kerzen brennen am Adventskranz, und die dritte steht traditionell für Freude. Sie erinnert daran, dass trotz aller Herausforderungen des Alltags Momente der Dankbarkeit und der echten Freude existieren – besonders in den letzten Tagen vor Weihnachten.

Die Bedeutung des 3. Advents

Der 3. Advent, auch „Gaudete-Sonntag“ genannt (lat. gaudete = freut euch), stellt die Freude in den Mittelpunkt. Während beim 1. Advent die Hoffnung und beim 2. der Frieden im Vordergrund stehen, lädt die dritte Kerze dazu ein, bewusst positive Momente zu erleben und die Vorfreude / Freude auf das Weihnachtsfest zu spüren.

Wellness- und Entspannungsmusik

Historischer Blick

Bereits im Mittelalter erhielt der 3. Advent eine besondere Bedeutung. Der Sonntag war traditionell ein Tag, an dem die Menschen inmitten der Fastenzeit einen fröhlicheren Gottesdienst erleben sollten.
Diese Tradition hält sich bis heute: Die liturgische Farbe dieses Tages ist Rosa – ein Symbol für Freude und Licht in dunklen Zeiten.

Traditionen am 3. Advent

  • Drei Kerzen brennen und erfüllen Räume mit warmem Licht.

  • Backen, Dekorieren und Familienzeit stehen heute besonders hoch im Kurs.

  • Weihnachtsmärkte laufen vielerorts auf Hochtouren und verbreiten festliche Stimmung.

  • Musikalische Traditionen wie Adventskonzerte oder das Singen klassischer Lieder sind besonders beliebt.

Rezepte zum Abnehmen und Schlemmen

Der dritte Advent in der Gegenwart

Der 3. Advent erinnert daran, wie wichtig es ist, in einer hektischen Welt Augenblicke der Freude bewusst wahrzunehmen. Ob durch Begegnungen, Erinnerungen oder kleine Rituale – dieser Tag schenkt vielen Menschen ein Stück Wärme und Leichtigkeit.

Interne Lesetipps:
➡️ 1. Advent – Der Beginn einer Zeit voller Hoffnung und Licht
➡️ 2. Advent – Ein Sonntag des Friedens und der stillen Einkehr

Fazit: Der 3. Advent als Botschaft der Freude

Der 3. Advent erinnert daran, dass Freude nicht immer laut sein muss. Oft zeigt sie sich in kleinen Momenten, im Kerzenlicht, im Lächeln eines Menschen oder in der Vorfreude auf das Weihnachtsfest.
Ein Sonntag, der Wärme ins Herz bringt – mitten im Dezember. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 100.000 Euro aus Kollekten für Klagen von afghanischen Schutzsuchenden gegen die BRD zur Verfügung!

Krebserkrankung Thomas Gottschalk: seltener, besonders aggressiver Krebs diagnostiziert

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender - Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Adventskonzert in der Tiefgarage unter dem Mannheimer Stadthaus am 2. Adventssonntag

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd

Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern - Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Schlagworte: #14.12.2025 #3. Advent #3. Adventssonntag #Advent #Adventskranz #Adventszeit #Aktuell #Besinnlichkeit #Brauchtum #Freude #Gaudete #hk #Kultur & Feiertage #Nachrichten #News #Tradition #Vorfreude #Weihnachten

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com