3. Advent: Ein Sonntag voller Freude und warmem Licht – Der 3. Advent bringt spürbar Wärme in die Vorweihnachtszeit. Drei Kerzen brennen am Adventskranz, und die dritte steht traditionell für Freude. Sie erinnert daran, dass trotz aller Herausforderungen des Alltags Momente der Dankbarkeit und der echten Freude existieren – besonders in den letzten Tagen vor Weihnachten.
Die Bedeutung des 3. Advents
Der 3. Advent, auch „Gaudete-Sonntag“ genannt (lat. gaudete = freut euch), stellt die Freude in den Mittelpunkt. Während beim 1. Advent die Hoffnung und beim 2. der Frieden im Vordergrund stehen, lädt die dritte Kerze dazu ein, bewusst positive Momente zu erleben und die Vorfreude / Freude auf das Weihnachtsfest zu spüren.
Historischer Blick
Bereits im Mittelalter erhielt der 3. Advent eine besondere Bedeutung. Der Sonntag war traditionell ein Tag, an dem die Menschen inmitten der Fastenzeit einen fröhlicheren Gottesdienst erleben sollten.
Diese Tradition hält sich bis heute: Die liturgische Farbe dieses Tages ist Rosa – ein Symbol für Freude und Licht in dunklen Zeiten.
Traditionen am 3. Advent
-
Drei Kerzen brennen und erfüllen Räume mit warmem Licht.
-
Backen, Dekorieren und Familienzeit stehen heute besonders hoch im Kurs.
-
Weihnachtsmärkte laufen vielerorts auf Hochtouren und verbreiten festliche Stimmung.
-
Musikalische Traditionen wie Adventskonzerte oder das Singen klassischer Lieder sind besonders beliebt.
Der dritte Advent in der Gegenwart
Der 3. Advent erinnert daran, wie wichtig es ist, in einer hektischen Welt Augenblicke der Freude bewusst wahrzunehmen. Ob durch Begegnungen, Erinnerungen oder kleine Rituale – dieser Tag schenkt vielen Menschen ein Stück Wärme und Leichtigkeit.
Fazit: Der 3. Advent als Botschaft der Freude
Der 3. Advent erinnert daran, dass Freude nicht immer laut sein muss. Oft zeigt sie sich in kleinen Momenten, im Kerzenlicht, im Lächeln eines Menschen oder in der Vorfreude auf das Weihnachtsfest.
Ein Sonntag, der Wärme ins Herz bringt – mitten im Dezember. (hk)