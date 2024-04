Internationaler Kinderbuchtag 2024: Warum Bücher die besten Lehrmeister sind

Heute am 02.04.2024 ist wieder ein Internationaler Kinderbuchtag oder auch International Children’s Book Day 2024.

. Wir wollen erläutern, was es mit diesem besonderen Tag auf sich hat und warum Bücher die besten Lehrmeister sind.

Internationaler Kinderbuchtag 2024: Am 2. April jedes Jahres wird weltweit der Internationale Kinderbuchtag zelebriert, eine Hommage an die unersetzliche Rolle, die Kinderbücher im Lern- und Entwicklungsprozess junger Menschen spielen. Dieser Tag, der auch den Geburtstag des berühmten Märchenerzählers Hans Christian Andersen markiert, steht ganz im Zeichen der Förderung des Lesens als fundamentale Säule der Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.

Die Initiierung dieses besonderen Tages geht auf das Jahr 1967 zurück, als die Internationale Vereinigung für Kinder- und Jugendbücher (IBBY) beschloss, die Wichtigkeit des Lesens für Kinder weltweit hervorzuheben. Durch eine Vielzahl von Veranstaltungen, wie Lesemarathons, Buchspendenaktionen und kreativen Wettbewerben, wird die Bedeutung von Büchern als Brücken zum Wissen und zur Phantasie in den Vordergrund gestellt.

Jedes Jahr steht der Internationale Kinderbuchtag unter einem speziellen Motto, das von einem ausgewählten Land vorgeschlagen wird. Dieser thematische Schwerpunkt dient dazu, Licht auf die vielfältigen Aspekte des Lesens zu werfen – von der Freude am Entdecken neuer Geschichten bis hin zur Bedeutung des Lesens für die Bildung. Die Botschaften und Illustrationen, die von namhaften Autoren und Künstlern aus dem Gastland gestaltet werden, tragen dazu bei, eine globale Gemeinschaft von jungen Lesern und Bücherliebhabern zu inspirieren.

Das Gastland für den Internationalen Kinderbuchtag 2024 ist Japan. Dieses Jahr steht unter dem Motto „Cross the Seas on the Wings of Imagination„, was so viel bedeutet wie „Überquere die Meere auf den Flügeln der Vorstellungskraft“. Für den Tag wurden besondere Materialien vorbereitet, darunter ein Plakat, das von Nani Furiya illustriert und eine Botschaft, die von Eiko Kadono verfasst wurde​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​ (IBBY)​.

Doch warum sind Bücher die besten Lehrmeister? Kinderbücher öffnen nicht nur Türen zu fernen Welten und unbekannten Kulturen, sie schulen auch die Empathiefähigkeit, fördern die sprachliche Entwicklung und stärken das kritische Denken. Durch die Begegnung mit unterschiedlichsten Charakteren und Situationen lernen Kinder, sich in andere hineinzuversetzen, neue Perspektiven zu erkennen und komplexe Zusammenhänge zu verstehen.

Darüber hinaus spielt die Vielfalt in der Kinderliteratur eine entscheidende Rolle. Bücher, die ein breites Spektrum an Kulturen, Lebensweisen und Perspektiven abbilden, tragen zur Förderung eines inklusiven Weltbildes bei. Sie ermöglichen es Kindern, Unterschiede zu schätzen und die reiche Vielfalt unserer Gesellschaft als Bereicherung zu erleben.

Der Internationale Kinderbuchtag erinnert uns daran, dass das Lesen ein lebenslanges Geschenk ist. In einer Zeit, in der digitale Medien den Alltag dominieren, ist es umso wichtiger, die Liebe zum Buch zu pflegen und zu fördern. Bücher sind nicht nur Fenster zur Welt, sondern auch Spiegel, in denen wir uns selbst und unsere Mitmenschen besser verstehen lernen.

In diesem Sinne ist der Internationale Kinderbuchtag 2024 / International Children’s Book Day 2024 mehr als nur eine jährliche Feier; er ist ein Aufruf, die Macht des Lesens anzuerkennen und zu nutzen, um eine informierte, empathische und kreative nächste Generation zu fördern. Lassen Sie uns diesen Tag nutzen, um die Geschichten zu feiern, die uns lehren, träumen und wachsen lassen. Denn in der Tat, Bücher sind die besten Lehrmeister.

Text Internationaler Kinderbuchtag 2024 / International Children’s Book Day 2024: Redaktion Mittelrhein Tageblatt