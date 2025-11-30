Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

1. Advent: Der Beginn einer Zeit voller Hoffnung und Licht

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Kunst und Kultur, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-1-Advent-Adventszeit-Adventskranz-Tradition-Vorweihnachtszeit-Hoffnung

1. Advent: Der Beginn einer Zeit voller Hoffnung und Licht – Der 1. Advent markiert jedes Jahr einen besonderen Moment: Den Beginn der Adventszeit und damit den offiziellen Start in die vorweihnachtliche Stimmung. In vielen Haushalten wird heute die erste Kerze am Adventskranz entzündet – ein Symbol für Hoffnung in einer oft hektischen Welt.

Was bedeutet der 1. Advent?

Der 1. Advent ist der erste von vier Sonntagen, die auf das Weihnachtsfest hinführen. Gleichzeitig beginnt mit diesem Tag das neue Kirchenjahr. Die erste Kerze des Adventskranzes steht traditionell für Hoffnung – ein Gedanke, der auch heute noch vielen Menschen Kraft gibt.

Wellness- und Entspannungsmusik

Historischer Ursprung

Die Adventszeit entstand im 4. und 5. Jahrhundert aus der christlichen Vorbereitung auf die Geburt Jesu.
Im 6. Jahrhundert setzte sich die heutige Form mit vier Adventssonntagen durch. Der Begriff „Advent“ stammt aus dem Lateinischen adventus und bedeutet „Ankunft“.

Traditionen rund um den 1. Advent

  • Adventskranz: Er wurde 1838 vom evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern eingeführt.

  • Dekoration & Lichter: Fenstersterne, Tannengrün und Lichterketten sorgen ab dem 1. Advent offiziell für Weihnachtsstimmung.

  • Weihnachtsmärkte: Viele öffnen am 1. Adventswochenende ihre Tore.

  • Musik & Bräuche: Adventslieder wie „Macht hoch die Tür“ begleiten diesen besonderen Tag.

Bedeutung in der heutigen Zeit

Ob religiös oder nicht: Für viele Menschen ist der 1. Advent längst ein emotionaler Moment. Er steht für:

  • Ruhe und Besinnlichkeit

  • Gemeinschaft und Familie

  • einen sanften Start in die schönste Zeit des Jahres

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Aktuelle Entwicklungen

Während einige Regionen zum 1. Advent bereits festliche Märkte eröffnen, müssen andernorts Veranstaltungen aus organisatorischen Gründen abgesagt werden.
Lesen Sie auch: Erster Weihnachtsmarkt abgesagt.

Fazit: Der 1. Advent als Symbol für Hoffnung

Der 1. Advent bleibt ein Tag, der Menschen verbindet. Er erinnert daran, dass selbst ein kleines Licht – wie die erste Adventskerze – Hoffnung spenden kann. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender - Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Adventskonzert in der Tiefgarage unter dem Mannheimer Stadthaus am 2. Adventssonntag

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd

Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern - Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Gendern spaltet das Land - warum immer mehr Menschen genug davon haben

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Schlagworte: #01.12.2025 #1. Advent #Advent #Adventskranz #Adventszeit #Aktuell #Brauchtum #Christentum #hk #Hoffnung #Kultur & Feiertage #Licht #Nachrichten #News #Tradition #Vorweihnachtszeit #Weihnachten #Weihnachtsmärkte

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com