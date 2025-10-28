5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre – Das schlossgut gross schwansee mit seinem weitläufigen Schlosspark erstrahlt in der Advents- und Weihnachtszeit in einem Meer aus Lichtern und festlicher Eleganz. Liebevoll geschmückte Räume, funkelnde Tannenbäume und winterliche Arrangements verleihen dem historischen Ensemble eine zauberhafte Atmosphäre. Überall auf dem Anwesen glühen Kerzen, duftet es nach Tannenzweigen und feinen Gewürzen und das Schlösschen erstrahlt im warmen Glanz der Weihnachtszeit.
Inmitten dieser stimmungsvollen Kulisse laden Spaziergänge durch den winterlichen Park oder am stillen Ostseestrand ebenso zum Innehalten ein wie Momente am Kamin, begleitet von inspirierenden Gesprächen und wohltuender Ruhe. Das persönlich-liebevolle Hotelteam erfüllt individuelle Wünsche mit viel Herz und sorgt dafür, dass Gäste die Magie der Adventszeit auf ganz besondere Weise erleben. Nur wenige Schritte von der Ostsee entfernt, wird jeder Aufenthalt im schlossgut gross schwansee zu einem festlichen Wintermärchen.
Das Arrangement „Adventszauber“
Adventszauber – das Erlebnis einer besinnlichen Adventszeit im festlich geschmückten schlossgut gross schwansee zu einer genussvollen Vorweihnachtszeit.
- 2 Übernachtungen inklusive Schwansee-Frühstück vom Buffet
- 2 Abendessen in der weihnachtlich geschmückten Brasserie (Buffet)
- 1 Beauty-Paket für einen gemütlichen Beautyabend im Hotelzimmer oder für daheim
- hausgebackene Kekse und Marzipanlikör aus der Schloss-Backstube
- kostenfreie Nutzung des hauseigenen Spa, mit 2 verschiedenen Saunen
- Bademäntel und Slipper auf dem Zimmer
- kostenfreies WLAN
zum Preis ab 409 Euro/Nacht für 2 Personen im Klassikzimmer.
https://www.schwansee.de/adventszauber.html
Freundinnen Zeit an der Ostsee im schlossgut gross schwansee
Eine entspannte Auszeit erleben bevor die Familien-Weihnachtstage beginnen? Das Jahr nacherleben oder neue, spannende Pläne für die Zukunft schmieden? Mit der Freundin ungestört eine Zeit erleben, um sich auszutauschen und im schlossgut gross schwansee verwöhnen zu lassen.
Im Arrangement sind folgende Leistungen enthalten:
- 2 Übernachtungen inklusive Schwansee Frühstücksbuffets
- an den Abenden Abendessen in Buffetform in der Brasserie
- 1 Cocktailpaket aus unserem Schwansee-Shop (2 Cocktails nach Wahl & 1 Knabbertüte)
- 1 Beauty-Paket für den Beautyabend auf dem Hotelzimmer
- Bademantel und Slipper auf dem Zimmer
- kostenfreie Nutzung der Saunen
- kostenfreies WLAN
zum Preis ab 438,– Euro für 2 Personen im Klassikzimmer.
https://www.schwansee.de/freundinnen-zeit-an-der-ostsee-in-schwansee-1.html
Bereits seit dem Herbst empfängt die Gäste eine neu gestaltete Welt der Entspannung. Der Wellnessbereich im umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes wurde zur Wohlfühl-Oase – noch gemütlicher, noch einladender und perfekt, um Körper und Geist eine luxuriöse Auszeit zu schenken. In warmen Naturtönen, mit viel Liebe zum Detail und entspannenden Ruhezonen wurde ein Ort geschaffen, in der Ruhe, Erholung und Genuss zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen.
Im neuen Ruhebereich warten großzügige Daybeds in warmen Naturtönen, die sich harmonisch an das historische Mauerwerk anschmiegen. Ergänzt durch stilvolle Loungesessel entstand hier ein behaglicher Rückzugsort, der zum Verweilen, Abschalten und Träumen einlädt. Auch die neuen Saunen schenken Momente voller Wohlgefühl: Während die sanfte Bio Sauna Wärme und Leichtigkeit vermittelt, verspricht die klassische Finnische Sauna intensive Entspannung und neue Energie.
Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ öffnet für Veranstaltungen, Hochzeiten oder Events seine Türen und verwöhnt die Gäste mit einer mediterran-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen das hoteleigene Kamin-Zimmer mit ausgewählten Drinks, Cocktails, Weinen und Champagner zur Verfügung.
***
Bild & Text: rausch communications & pr