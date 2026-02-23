Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken – Die SPD will in Rheinland-Pfalz einen Hebammenbonus einführen und damit die Geburtshilfe weiter stärken. Vorgesehen sind 1.000 Euro pro Jahr für fünf Jahre. „Hebammen begleiten Familien in einer entscheidenden Phase ihres Lebens. Diese Verantwortung verdient nicht nur Anerkennung, sondern konkrete Unterstützung“, sagte Alexander Schweitzer, Ministerpräsident und Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz.

Bei einem Termin im Rahmen seiner „Alexander Schweitzer Tour“, die an insgesamt 40 Orten in ganz Rheinland-Pfalz Station macht, suchten Hebammen das Gespräch mit Alexander Schweitzer. In dem Gespräch über ihre berufliche Situation wurde deutlich, wie wichtig für Hebammen Planungssicherheit gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit ist. „Mit dem Hebammenbonus schaffen wir bessere Bedingungen für den Start in die Selbstständigkeit und für den Wiedereinstieg“, erklärte Alexander Schweitzer weiter.

„Ich danke den Hebammen, die bei meinem Tour-Stopp in Rülzheim das Gespräch gesucht haben. Der Austausch mit den Fachkräften vor Ort ist ein wichtiger Impuls für unsere politische Arbeit. Nur im kontinuierlichen Dialog können wir die guten Strukturen weiterentwickeln“, betonte Alexander Schweitzer. Der Bonus soll Hebammen zugutekommen, die sich nach dem Studium erstmals selbstständig machen, ebenso wie Kolleginnen, die nach einer familienbedingten Pause in den Beruf zurückkehren. „Mit dem Hebammenbonus entwickeln wir die guten Strukturen in Rheinland-Pfalz konsequent weiter und stärken die Geburtshilfe nachhaltig“, so Alexander Schweitzer.

Im Rahmen der „Alexander Schweitzer Tour“ ist der Ministerpräsident bis zur Landtagswahl am 22. März 2026 an insgesamt 40 Orten im ganzen Land unterwegs, um gemeinsam mit den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten seinen Plan für die Zukunft von Rheinland-Pfalz vorzustellen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Weitere Vorhaben aus unserem Regierungsprogramm 2026-2031 finden Sie hier.

Die restlichen Termine der „Alexander Schweitzer Tour“ finden Sie unter diesem Link.

***
Text: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz

