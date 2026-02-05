Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Corona-Maskenskandal um Spahn: 8 Millionen Euro Steuergeld für vernichtete Masken – Maskenbeschaffung unter Spahn: Milliarden eingekauft – Milliardenfach vernichtet?

Wieder steht die Maskenbeschaffung zu Beginn der Corona-Pandemie im Fokus – diesmal wegen der Frage, was aus den gigantischen Beständen geworden ist. Aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen geht hervor, dass inzwischen rund 3 Milliarden Masken in Deutschland „verwertet“ wurden – praktisch bedeutet das in der Regel: Entsorgung, oft per Verbrennung. Die Kosten dafür beziffert die Bundesregierung bislang auf rund 8 Millionen Euro.

Die politische Brisanz liegt nicht nur in der schieren Menge, sondern in der Symbolik: Ein Produkt, das 2020 zeitweise knapp war, wird Jahre später tonnenweise entsorgt – nachdem es zuvor mit enormem finanziellem Aufwand beschafft und gelagert wurde.

Was genau die Bundesregierung aktuell einräumt

In der Antwort der Bundesregierung (Drucksache 21/3719, datiert 20.01.2026) wird der Stand der Vernichtung/Verwertung konkret beziffert:

  • Rund 3 Milliarden Masken wurden bisher in Deutschland verwertet.

  • Die bisherigen Kosten der Verwertung: rund 8 Mio. Euro.

  • In den Bundeslagern befinden sich nach Regierungsangaben aktuell noch etwa 5 Mio. auslieferungsfähige FFP2-Masken und 120 Mio. auslieferungsfähige OP-Masken.

Allein diese Zahlen zeigen: Die Maskenbeschaffung ist nicht nur ein Kapitel der Krisenjahre – sie produziert bis heute Folgekosten und politischen Streit.

Warum so viele Masken am Ende im Ofen landen

Dafür gibt es mehrere Gründe, die zusammen ein Bild von strukturellem Krisenversagen zeichnen:

  1. Haltbarkeit und Qualitätsfragen
    Masken sind keine Ware „für die Ewigkeit“. Ein Teil wird unbrauchbar (Mindesthaltbarkeitsdatum, Materialalterung) oder ist aufgrund von Qualitäts- bzw. Verwendungsanforderungen nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Die Bundesregierung schreibt zudem, verwertet werde „nur“, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht sei; streitbefangene Ware könne nicht verwertet werden.

  2. Überbeschaffung: viel mehr gekauft als real genutzt
    Der Bundesrechnungshof kommt zu dem Befund, dass das Bundesgesundheitsministerium weit über Bedarf beschafft habe: etwa 5,7 Milliarden Masken im Wert von 5,9 Milliarden Euro.
    In einer Bundestagsdarstellung zur Enquete-Kommission heißt es zudem: Von insgesamt rund 5,8 Milliarden beschafften Masken seien letztlich nur 1,7 Milliarden verteilt worden.

  3. Lagerhaltung als Kostenfaktor und Risiko
    Wer zu viel einkauft, muss zu viel lagern. Lagerkosten und Logistik werden zum eigenen Problem – inklusive Verderb, Umverpackung, Inventur, Transport, Sicherheitsauflagen.

Der Kern der Kritik: Notlage erklärt Tempo – aber nicht die Größenordnung

Natürlich: Früh 2020 war die Lage chaotisch. Die Weltmärkte waren leergefegt, Staaten konkurrierten, Lieferketten brachen, und politisch war der Druck enorm. In so einer Situation ist schnelles Handeln nachvollziehbar.

Der kritische Punkt ist aber: Aus Tempo wurde ein System, das Risiken billigend in Kauf nahm – mit langfristigen Folgen. Genau hier setzt die wiederkehrende Kritik an:

  • Entscheidungen seien teils gegen Hinweise aus Fachabteilungen getroffen worden (Vorwurf aus dem Umfeld des Sudhof-Berichts und der politischen Debatte).

  • Es entstand ein Beschaffungsapparat mit enormen Nebenwirkungen: Rechtsstreitigkeiten, Vergleichsdebatten, Beratungskosten, Akten- und Transparenzstreit.

Wie teuer wurde das „Drumherum“?

Die Antwort 21/3719 nennt für externe Beratungs- und Anwaltsleistungen im Kontext der Abwicklung und Gerichtsverfahren rund 176 Mio. Euro (Annexkosten).

Das ist ein eigener Skandal-Aspekt: Selbst wenn man die Maskenkäufe als „Krisenreflex“ verteidigt – die jahrelange juristische und administrative Nachbearbeitung kostet weiter Steuergeld und bindet Kapazitäten.

Transparenzproblem: Aufklärung wird selbst zum Politikum

Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass Aufarbeitung nicht einfach „passiert“, sondern politisch gesteuert wird. Rund um den sogenannten Sudhof-Bericht wurde immer wieder über Umfang, Schwärzungen und Veröffentlichung gestritten. ZDF berichtete 2025 über eine geschwärzte Fassung und betonte ebenfalls: Ein Großteil der beschafften Masken sei bereits vernichtet.

Je länger zentrale Details nur häppchenweise oder in geschwärzten Dokumenten öffentlich werden, desto stärker wirkt es, als solle politischer Schaden begrenzt werden – unabhängig davon, ob das im Einzelfall juristisch begründet ist.

Politische Verantwortung: Spahn im Zentrum – aber nicht allein

Jens Spahn war als Gesundheitsminister der zentrale politische Kopf der Beschaffung in der frühen Phase. Trotzdem wäre es zu einfach, daraus eine Ein-Mann-Geschichte zu machen: Krisenmanagement lief in Regierung, Verwaltung, Beschaffungswegen und Kontrollinstanzen.

Aber: Politische Verantwortung heißt auch, Systeme so aufzusetzen, dass sie nicht in Extreme kippen. Die entscheidende Frage lautet daher:

Wenn Milliardenwerte beschafft werden, warum gab es offenbar keine ausreichend wirksame Bremse – weder bei Mengen, noch bei Verträgen, noch bei Qualitäts- und Logistikrisiken?

Was sich aus dem Fall lernen lässt

  • Nationale Reserve: Aufbau ja – aber mit klaren Zielmengen, Rotation (First-in/First-out), regelmäßiger Abgabe an Bedarfsträger und realistischen Szenarien.

  • Krisenbeschaffung: Notfallregeln müssen Tempo ermöglichen, aber harte Kontrollpunkte enthalten (Mengen-Stopps, Preisplausibilisierung, dokumentierte Abweichungsentscheidungen).

  • Transparenz als Standard: Wenn Aufarbeitung erst Jahre später scheibchenweise gelingt, stärkt das Misstrauen – selbst dann, wenn vieles rechtlich sauber war.

Fazit zum Corona-Maskenskandal um Spahn: 8 Millionen Euro Steuergeld für vernichtete Masken

Die Zahl „3 Milliarden verwertete Masken“ ist mehr als eine Kennziffer. Sie steht für ein Krisenmanagement, das im Zweifel lieber zu viel als zu wenig tat – und damit ein eigenes Problem schuf: Übermengen, Kostenketten, juristische Dauerfolgen und einen politischen Streit, der bis heute nicht endet. (hk)

Quellen: Deutscher Bundestag (Drucksache 21/3719), Bundesrechnungshof, Deutscher Bundestag (Textarchiv/Enquete-Kommission 15.12.2025), ZDFheute, Deutschlandfunk.

