Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Pflegearbeiten an Überlaufschwelle in Habenhausen beginnen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bremen, Deutschland-News

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Bremen

Pflegearbeiten an Überlaufschwelle in Habenhausen beginnenBüsche und Bäume an der Weser werden teilweise entfernt, damit Hochwasser besser abfließen kann.

Ab dieser Woche beginnt die Firma van Eijden mit dem Bremischen Deichverband am linken Weserufer für die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft mit Pflegearbeiten an der Überlaufschwelle an der Weser in Bremen-Habenhausen. Ziel der Maßnahme ist es, den Hochwasserabfluss aus der Mittelweser langfristig sicherzustellen.

Seit dem Jahr 2015 sind in diesem Bereich Büsche, Sträucher und Bäume gewachsen. Diese werden nun teilweise entfernt, damit das Wasser im Hochwasserfall ungehindert abfließen kann. Die Arbeiten finden zunächst im südlichen Abschnitt der Überlaufschwelle auf einer Länge von etwa 220 Metern statt.

Die Maßnahme ist mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Natur- und Artenschutz werden dabei berücksichtigt. Vor Beginn der Arbeiten werden die Flächen auf Vogelnester und Igel kontrolliert. Geschützte Bereiche wie Röhrichte und gesetzlich geschützte Biotope bleiben so weit wie möglich erhalten. Insgesamt betrifft die Maßnahme eine Fläche von rund zwei Hektar. Uferstauden, Röhrichte und vereinzelte Büsche bleiben erhalten, um den plangenehmigten Zustand wiederherzustellen.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Bremen

Die Arbeiten sollen voraussichtlich in der 11. Kalenderwoche abgeschlossen sein. Zwei weitere Pflegeabschnitte sind für Oktober 2026 und Februar 2027 geplant. Die Einteilung in drei Phasen wird aus Gründen des Artenschutzes erforderlich.

Während der Arbeiten kann es im Bereich Wehrstraße/Habenhauser Deich zu vorübergehenden Einschränkungen kommen.

***
Text: Senatspressestelle SK Bremen

Das könnte Sie auch interessieren ...

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Alice Weidel: Insolvenzwelle zerstört Mittelstand – „Blankes Entsetzen“ über Merz‘ Wirtschaftspolitik

Faasenachtsdienstag im Saarbrücker Zoo

Sozialverband VdK: Zeit für ein Machtwort, Herr Merz: VdK fordert Kürzungsvorschlags-Moratorium

Radikale Stille

Corona-Maskenskandal um Spahn: 8 Millionen Euro Steuergeld für vernichtete Masken

DeutschesGesundheitsPortal: Wirkstoff aus Pilzen könnte Hirnalterung entgegenwirken

Ergothionein – Pilz-Wirkstoff mit Potenzial gegen Hirnalterung?

Schlagworte: #23.02.2026 #Aktuell #Bremischer Deichverband #Nachrichten #Naturschutzbehörde #News #Pflegearbeiten an der Überlaufschwelle #Pflegearbeiten an Überlaufschwelle in Habenhausen #Senatspressestelle Bremen #Senatspressestelle SK Bremen #van Eijden

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com