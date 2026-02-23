Pflegearbeiten an Überlaufschwelle in Habenhausen beginnen – Büsche und Bäume an der Weser werden teilweise entfernt, damit Hochwasser besser abfließen kann.
Ab dieser Woche beginnt die Firma van Eijden mit dem Bremischen Deichverband am linken Weserufer für die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft mit Pflegearbeiten an der Überlaufschwelle an der Weser in Bremen-Habenhausen. Ziel der Maßnahme ist es, den Hochwasserabfluss aus der Mittelweser langfristig sicherzustellen.
Seit dem Jahr 2015 sind in diesem Bereich Büsche, Sträucher und Bäume gewachsen. Diese werden nun teilweise entfernt, damit das Wasser im Hochwasserfall ungehindert abfließen kann. Die Arbeiten finden zunächst im südlichen Abschnitt der Überlaufschwelle auf einer Länge von etwa 220 Metern statt.
Die Maßnahme ist mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Natur- und Artenschutz werden dabei berücksichtigt. Vor Beginn der Arbeiten werden die Flächen auf Vogelnester und Igel kontrolliert. Geschützte Bereiche wie Röhrichte und gesetzlich geschützte Biotope bleiben so weit wie möglich erhalten. Insgesamt betrifft die Maßnahme eine Fläche von rund zwei Hektar. Uferstauden, Röhrichte und vereinzelte Büsche bleiben erhalten, um den plangenehmigten Zustand wiederherzustellen.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich in der 11. Kalenderwoche abgeschlossen sein. Zwei weitere Pflegeabschnitte sind für Oktober 2026 und Februar 2027 geplant. Die Einteilung in drei Phasen wird aus Gründen des Artenschutzes erforderlich.
Während der Arbeiten kann es im Bereich Wehrstraße/Habenhauser Deich zu vorübergehenden Einschränkungen kommen.
