Alterkülz – Diebstahl eines Zigarettenautomates in der Hauptstraße

Alterkülz – In Alterkülz in der Hauptstraße kam es in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag zum Diebstahl eines Zigarettenautomates.

Hinweise auf den/die unbekannten Täter/in werden an die Polizeiinspektion Simmern (pisimmern@polizei.rlp.de oder 06761-9210) erbeten.

Polizeidirektion Koblenz