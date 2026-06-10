Architektur trifft Helden – Neues Feuerwehrgerätehaus in der Becke öffnet seine Türen –
Führungen beim Tag der Architektur am 27. und 28. Juni bieten Einblicke in modernes Gebäude für Einsatz, Ausbildung und Bevölkerungsschutz.
Das neue Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Becke an der Oberen Oese beteiligt sich am diesjährigen Tag der Architektur am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Fachbesucherinnen und Fachbesucher erhalten dabei die Gelegenheit, das erst kürzlich in Betrieb genommene Gebäude im Rahmen geführter Rundgänge kennenzulernen. Der Tag der Architektur wird bundesweit von den Architektenkammern organisiert und ermöglicht jedes Jahr Einblicke in besondere Bauprojekte, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind.
Das neue Feuerwehrgerätehaus zählt in diesem Jahr zu den ausgewählten Projekten in Nordrhein-Westfalen. Der Neubau bietet moderne Bedingungen für Einsatz, Ausbildung und Logistik der Feuerwehr und stärkt gleichzeitig den Bevölkerungsschutz in Hemer. Neben den Fahrzeughallen gehören zeitgemäße Funktions- und Schulungsräume sowie erweiterte Lagerkapazitäten zur Ausstattung. Darüber hinaus werden am Standort Materialien für Hochwasser- und Unwetterlagen vorgehalten.
Während der Führungen erhalten die Besucherinnen und Besucher Informationen zur Planung und Umsetzung des Projekts sowie zur Architektur und den besonderen Anforderungen eines modernen Feuerwehrstandortes. Zudem besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten aus nächster Nähe zu besichtigen und Fragen an die Beteiligten zu richten.
Die Führungen finden am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr (Beginn zu jeder vollen Stunde) statt. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus Becke, Obere Oese, Hemer. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.
Weitere Informationen zum Tag der Architektur sind unter www.aknw.de erhältlich.
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Text: Stadt Hemer