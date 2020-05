Bad Berka – Schwere Brandstiftung in der Blankenhainer Straße

Erstellt in

Bad Berka (TH) – Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blankenhainer Straße in Bad Berka in Brand.

Eine 39-jährige Anwohnerin erlitt durch den entstandenen Rauch leichte Verletzungen. Insgesamt wurden 43 Personen evakuiert. Die betreffende sowie zwei angrenzende Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Als Brandstifter konnte ein 36-Jähriger ermittelt werden. Dieser befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landespolizeiinspektion Jena