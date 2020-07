Baiersbronn – Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 350

Baiersbronn /Lkr. Freudenstadt (BW) – Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der Landesstraße 350 zwischen Seewald-Besenfeld und Baiersbronn-Schönegründ.

Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 50jährige Frau mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Hyosung in Richtung Baiersbronn. Im Bereich eines Gefälles, kam sie in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Schutzplanke und eine Kurvenleittafel. Anschließend stürzte sie eine Böschung hinunter. Ihr Sturz wurde nach etwa 5 Metern durch ein Gebüsch gebremst. Ursache für den Unfall war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fahrfehler.

Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie zunächst in ein Krankenhaus geflogen. Am frühen Abend erlag sie dann dort ihren schweren Verletzungen. An ihrem Leichtkraftrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. An der Unfallstelle waren außer der Polizei noch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Seewald, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Außerdem ein Rettungshubschrauber und ein Notfallhilfefahrzeug der Gebrüder Gründler Stiftung.

Polizeipräsidium Pforzheim