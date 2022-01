Bamberg – Corona-Aktuell 18.01.2022: Omikron dominiert Infektionsgeschehen

Dezentrale Impfangebote werden ausgebaut.

Bamberg (BY) – Die Verdopplung der Corona-Fallzahlen von der ersten auf die zweite Januarwoche wirkt sich (noch) nicht auf die Pflegeeinrich-tungen und Kliniken in Stadt und Landkreis aus. Mit 29 Corona-Patienten in den Kliniken in der Region Bamberg und 13 betroffenen Pflegeeinrichtungen ist die Situation im Wochenvergleich nahezu un-verändert. Das ist eine Bilanz der Sitzung des gemeinsamen Katastro-phenstabes von Landkreis und Stadt Bamberg unter Vorsitz von Land-rat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke.

Bei den identifizierbaren Virusmutationen dominiert inzwischen die Omikron-Variante mit etwa 80 zu 20 (Delta). Eine rückläufige Nachfra-ge registriert das Impfzentrum. In der zweiten Januarwoche wollten sich dort rund 2000 Personen weniger impfen lassen als zum Jahres-start (6500). Deshalb wird das Angebot in der Fläche (Stadtteile und Landkreis) ausgebaut. Rund 44,8 Prozent der Menschen in Stadt und Landkreis sind bisher geboostert (Bayern: 45,6 Prozent).

Das Demonstrationsgeschehen und die Aufrechterhaltung wichtiger Infrastrukturen waren weitere zentrale Themen der gemeinsamen Sit-zung.

■ ■ ■

Landratsamt Bamberg