Bamberg – Öffnungszeiten „Fasching 2020“: Geänderte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe beachten

Bamberg (BY) – Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass die Wertstoffhöfe in Breitengüßbach und Burgebrach am kommenden Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, geschlossen bleiben. Wie gewohnt geöffnet haben dagegen die Einrichtungen in Hallstadt, Heiligenstadt, Hirschaid, Oberhaid und Schlüsselfeld.

Darüber hinaus ist der Wertstoffhof Oberhaid am Samstag (22. Februar 2020) nur im Zeitfenster von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet.

Deponie Gosberg schließt früher

Das zuständige Landratsamt Forchheim hat mitgeteilt, dass auch das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg im Landkreis Forchheim am 25. Februar 2020 bereits um 12.00 Uhr schließt. Im weiteren Jahresverlauf 2020 wird die Institution zusätzlich an folgenden Terminen zu außerplanmäßigen Zeiten geschlossen:

27. Mai 2020 13.30 Uhr

29. Juli 2020 12.00 Uhr

25. November 2020 13.30 Uhr

Am 1. Juli 2020 bleibt das Entsorgungszentrum Gosberg komplett geschlossen, so der Nachbarlandkreis weiter.

In Gosberg können Bürger und Betriebe aus dem Landkreis und der Stadt Bamberg Abfälle anliefern, die weder verwertbar noch brennbar sind, z. B. Baurestabfälle wie Dämmstoffe, Rigipsplatten oder asbesthaltige Abfälle.

Anlieferer werden gebeten, diese Informationen bei ihren Planungen entsprechend zu berücksichtigen.

Bei Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises Bamberg unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. -708 gerne zur Verfügung.

Landratsamt Bamberg