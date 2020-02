Würzburg – Umwelt: Hinweis auf die Abfuhr von Gartenabfällen im Frühjahr 2020

Würzburg – Umwelt: „Die Stadtreiniger“ führen in der Zeit vom 09. März 2020 mit 26. März 2020 im Stadtgebiet Würzburg die Frühjahrsgartenabfuhr durch. Dabei ist zu beachten, dass diese Termine nicht zeitgleich mit der „normalen“ Müllabfuhr sind.

Die Gartenabfälle müssen handlich gebündelt (Naturmaterial, kein Draht oder Kunststoff) oder in verrottbaren Papiersäcken verpackt sein und am Tag der Abfuhr um 7.00 Uhr am Straßenrand bereitstehen. Ebenso müssen die Gartenabfälle von einem an die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Würzburg angeschlossenem Grundstück stammen.

Gartenabfälle, die bereits vor dem Abholtag anfallen, dürfen nicht auf öffentlichem Grund abgelagert werden, sondern müssen bis zum Abfuhrtag auf dem eigenen Grundstück aufbewahrt werden. Verfrühte Ablagerungen auf öffentlichem Grund gelten als „Wildablage-rung“ und können ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen.

Außerdem weisen „Die Stadtreiniger“ wiederholt deutlich darauf hin, dass Gartenabfälle nicht in Gelben Säcken oder anderen Plastiksäcken bereitgestellt werden dürfen, da sie sonst nicht mitgenommen werden.

Eine Wiederholung der Aktion für Nachzügler ist aus logistischen Gründen leider nicht möglich.

Die Frühjahrsgartenabfuhr startet in der ersten Abfuhrwoche vom 09. bis 12. März mit den Stadtbezirken

Frauenland mit Hubland: Montag, 09.03.2020

Versbach, Grombühl, Lindleinsmühle: Dienstag, 10.03.2020

Oberdürrbach: Mittwoch, 11.03.2020

Unterdürrbach / Dürrbachau mit Hafen: Donnerstag, 12.03.2020

In der zweiten Abfuhrwoche vom 16. bis 19. März werden folgende Stadtbezirke abgefahren

Heuchelhof: Montag, 16.03.2020

Rottenbauer: Dienstag, 17.03.2020

Altstadt: Mittwoch, 18.03.2020

Heidingsfeld: Donnerstag,19.03.2020

In der dritten Abfuhrwoche vom 23. bis 26. März werden folgende Stadtbezirke abgefahren

Steinbachtal: Montag, 23.03.2020

Zellerau (mit Mainviertel): Dienstag, 24.03,2020

Sanderau: Mittwoch, 25.03.2020

Lengfeld: Donnerstag, 26.03.2020

Sollten übermäßig große Mengen an Gartenabfälle anfallen, besteht auch die Möglichkeit einen Container für die Sammlung kostenpflichtig bereitzustellen. Termine hierfür können mit dem Kundenbüro des Eigenbetriebs „Die Stadtreiniger“ unter der 0931 / 37-44 44 vereinbart werden.

Alternativ kann auch jeder Würzburger Bürger ganzjährig seine Gartenabfälle beim Würzburger Kompostwerk in der Kitzinger Straße 60 anliefern (Öffnungszeiten-Frühjahr):

März – Oktober:

Mo. – Do. 08.00 – 17.00 Uhr

Fr. 08.00 – 18.00 Uhr

Sa. 08.00 – 14.00 Uhr

