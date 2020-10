Baumholder – Sachbeschädigung an Zug durch Graffiti

Baumholder – Bahnhof: Am 15.10.2020 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein am Bahnhof in Baumholder abgestellter Zug mit einem ca. 10m auf 1m großen Graffiti-Tag in grauer Schrift auf rotem Hintergrund, sowie einem weiteren weißen Tag und einem schwarzen Tag jeweils in der Größe von ca. 60cm auf 40cm besprüht.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

