BAYREUTH (BY) – Bayreuth bekommt in diesen Tagen Besuch aus seinen Partnerstädten. Zur Aufführung der Wagner-Oper „Der Fliegende Holländer“ am 11. August im Festspielhaus werden Delegationen aus dem österreichischen Burgenland und aus der Partnerstadt Rudolstadt erwartet.

Sie halten sich vom 10. bis 12. August in Bayreuth auf. Aus dem Burgenland werden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Lebensgefährtin Julia Jurtschak, Parlamentspräsidentin Verena Dunst mit ihrem Ehemann Manfred Dunst und Protokollchef Manfred Riegler nach Bayreuth kommen.

Die Stadt Rudolstadt vertreten Bürgermeister Jörg Reichl und die Partnerschaftsbeauftragte Jana Lutz. Auf die Gäste der Stadt wartet neben dem Besuch der Bayreuther Festspiele ein touristisches Begleitprogramm.

