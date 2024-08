Historische Ereignisse am 13. August

Am 13. August, einem Tag voller geschichtsträchtiger Ereignisse, blicken wir auf einige bedeutende Momente der Geschichte zurück, die die Welt geprägt haben. Vom Vertrag von Noyon bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Athen – dieser Tag hat viele denkwürdige Kapitel hervorgebracht.

1516: Vertrag von Noyon – Ein Wendepunkt in der europäischen Diplomatie

Am 13. August 1516 schlossen König Franz I. von Frankreich und König Karl I. von Spanien den Vertrag von Noyon. In diesem Abkommen erhielt Frankreich Mailand, während es im Gegenzug auf Ansprüche auf Neapel verzichtete. Dieser Vertrag markierte eine bedeutende Phase in der europäischen Politik, da er die territorialen Ambitionen der beiden Großmächte für einige Jahre ordnete und gleichzeitig die Basis für zukünftige Konflikte schuf.

1876: Der Beginn der Bayreuther Festspiele

Am 13. August 1876 wurden die ersten Bayreuther Festspiele auf dem Grünen Hügel eröffnet. Richard Wagners monumentales Werk „Der Ring des Nibelungen“ wurde bis zum 17. August erstmals vollständig aufgeführt. Die Festspiele, die Wagner selbst ins Leben rief, haben sich seitdem zu einem der wichtigsten kulturellen Ereignisse der Welt entwickelt.

1898: Ferdinand von Zeppelin erhält Patent für Starrluftschiff

Der 13. August 1898 war ein entscheidender Tag für die Luftfahrtgeschichte, als das Kaiserliche Patentamt Ferdinand von Zeppelin das Patent Nummer 98590 für seinen lenkbaren Luftfahrzug gewährte. Der Entwurf für das Starrluftschiff, das später seinen Namen tragen sollte, legte den Grundstein für die Entwicklung der Luftschiffe und wurde rückwirkend zum 31. August 1895 geschützt.

1905: Norwegen auf dem Weg zur Unabhängigkeit

Am 13. August 1905 stimmten nahezu 100 Prozent der Norweger in einer Volksbefragung für die Auflösung der Personalunion mit Schweden. Dieses Votum ebnete den Weg für den Vertrag von Karlstad, der wenige Wochen später unterzeichnet wurde und Norwegen als unabhängigen Staat anerkannte. Dieses historische Ereignis markierte einen entscheidenden Schritt in der norwegischen Geschichte.

1913: Die Erfindung des rostfreien Stahls

Am 13. August 1913 gelang Harry Brearley die Erfindung des rostfreien Stahls, ein Meilenstein in der Materialwissenschaft. Diese Entdeckung revolutionierte die Industrie, da rostfreier Stahl widerstandsfähig und langlebig ist, was ihn für unzählige Anwendungen unverzichtbar macht.

1934: Hitler und die Oberammergauer Passionsspiele

Am 13. August 1934 besuchte Adolf Hitler die Oberammergauer Passionsspiele anlässlich ihres 300-jährigen Jubiläums. Das christliche Mysterienspiel wurde in diesem Zusammenhang zur antijüdischen Propaganda instrumentalisiert, was die manipulative und destruktive Macht des NS-Regimes verdeutlicht.

1936: Gründung des Jüdischen Weltkongresses

In Genf wurde am 13. August 1936 der Jüdische Weltkongress gegründet. Vertreter aus 32 Nationen kamen zusammen, um die Interessen der jüdischen Gemeinschaft weltweit zu vertreten. Stephen Wise wurde zum ersten Präsidenten gewählt, und der Kongress setzte sich von Anfang an für die Rechte und den Schutz der Juden ein, besonders in Zeiten wachsender Bedrohung.

1942: Premiere von Walt Disneys „Bambi“

Am 13. August 1942 feierte Walt Disneys Zeichentrickfilm „Bambi“ seine US-Premiere in der Radio City Music Hall in New York. Der Film, der auf der gleichnamigen Geschichte von Felix Salten basiert, gilt als ein Meilenstein der Filmgeschichte und beeindruckte durch seine innovative Animationstechnik und die bewegende Erzählweise.

1948: Österreich wird Mitglied der UNESCO

Am 13. August 1948 trat Österreich der UNESCO bei, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Dieser Beitritt markierte einen wichtigen Schritt in der Nachkriegszeit, in der Österreich bemüht war, seine internationale Rolle neu zu definieren und zur globalen Gemeinschaft beizutragen.

1952: Deutschland und Japan treten dem IWF bei

Am 13. August 1952 wurden sowohl Deutschland als auch Japan Mitglieder des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser Schritt war ein wichtiger Teil des Wiederaufbaus beider Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg und symbolisierte ihre Rückkehr in die internationale Wirtschaftsgemeinschaft.

1961: Beginn des Baus der Berliner Mauer

Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer, als die DDR die Straßen und Gleiswege nach West-Berlin abriegelte. Die Mauer wurde zum Symbol des Kalten Krieges und der Teilung Deutschlands und prägte das Leben in Berlin für fast drei Jahrzehnte.

1979: Die Cap Anamur beginnt ihre Rettungsmission

Am 13. August 1979 erreichte das deutsche Frachtschiff Cap Anamur das Südchinesische Meer und nahm die ersten vietnamesischen Boatpeople auf. Diese Rettungsaktion markierte den Beginn einer siebenjährigen Mission, bei der über 11.000 Flüchtlinge vor dem Tod gerettet wurden. Die Cap Anamur wurde zu einem Symbol humanitärer Hilfe und Engagements.

1987: „Der Hauch des Todes“ – Ein James-Bond-Jubiläum

Am 13. August 1987 feierte der James-Bond-Film „Der Hauch des Todes“ seine Premiere in Deutschland. Dieser Film, in dem Timothy Dalton erstmals als James Bond zu sehen ist, markierte gleichzeitig das 25. Jubiläum der berühmten Filmreihe und brachte frischen Wind in das Franchise.

2002: Die „Jahrhundertflut“ in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Am 13. August 2002 überschwemmte die sogenannte „Jahrhundertflut“ weite Gebiete in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Flutkatastrophe richtete verheerende Schäden an, zerstörte zahlreiche Häuser und kostete mehrere Menschenleben. Sie wird als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der jüngeren deutschen Geschichte erinnert.

2004: Hurrikan Charley und die Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Athen

Am 13. August 2004 hinterließ der Hurrikan Charley eine Spur der Verwüstung in Florida, wobei er einen Gesamtschaden von 14 Milliarden US-Dollar verursachte. Am selben Tag wurden in Athen die XXVIII. Olympischen Sommerspiele eröffnet, die unter dem Motto „Willkommen zu Hause“ standen und die Rückkehr der Spiele in ihr antikes Ursprungsland feierten.

2004: Veröffentlichung von „Doom 3“

Am 13. August 2004 wurde das Computerspiel „Doom 3“ in Europa für Microsoft Windows veröffentlicht. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wurde das Spiel in Deutschland nicht auf den Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gesetzt, was seine breitere Verfügbarkeit und den Erfolg bei den Spielern sicherte.

Am 13. August hat die Geschichte viele denkwürdige Ereignisse hervorgebracht, die bis heute nachwirken. Ob in der Kunst, Politik oder Technik – dieser Tag ist ein Symbol für Wandel und Fortschritt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt