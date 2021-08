By

BAYREUTH (BY) – Am Donnerstag, 12. August, von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr, gibt es für Kinder ab sechs Jahren in der Kreativwerkstatt von RW21 die Möglichkeit, einen Kibby-Becher zu gestalten und darin Sonnenblumen anzusäen.

Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Der Becher kann individuell bemalt und/oder beklebt werden – und dient natürlich auch einfach zum Trinken, als Musikinstrument oder Stiftehalter.

Stadt Bayreuth