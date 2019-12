Bayreuth – Hinweis zur Müllabfuhr an Weihnachten

BAYREUTH (BY) – Wegen der Weihnachtsfeiertage am Mittwoch, 25. Dezember, und Donnerstag, 26. Dezember, verschiebt sich die Restmüll- und Papiertonnenabfuhr wie folgt: Die Entleerung der 80-, 120-, 240-l- und 1,1-m³-Restmüllbehälter in den Abfuhrbezirken 1, 2, 3 sowie der Papiertonnen in den Abfuhrbezirken 12, 13, 14 vom 23. Dezember wird vorverlegt auf Samstag, 21. Dezember.

Die Restmüllbehälter der Abfuhrbezirke 4, 5, 6 sowie die Papiertonnen der Abfuhrbezirke 1, 2, 3 werden einen Tag früher, also am Montag, 23. Dezember, entleert. Des Weiteren werden auch die Restmüllbehälter der Abfuhrbezirke 7 und 8 sowie die Papiertonnen der Abfuhrbezirke 4, 5, 6 einen Tag früher, am Dienstag, 24. Dezember, entleert. Die Abfuhren vom 26. bis 27. Dezember finden jeweils einen Tag später als sonst üblich statt. Letzter Abfuhrtag ist Samstag, 28. Dezember.

Im Informationsblatt zur Abfallwirtschaft 2019 wurden die geänderten Abfuhrtermine bereits berücksichtigt und sind dort sowie im Internet unter www.abfallberatung.bayreuth.de nachzulesen.

