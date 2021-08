BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Kirchplatztreff zur literarischen Weltreise ein: Am Donnerstag, 2. September, von 14.30 bis 16 Uhr, steht dabei im Kirchplatztreff, Kirchplatz 2, Angelika Waldis mit ihrem Buch „Ich komme mit“ im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer/innen besuchen sozusagen mit dem Buch in der Hand fremde Länder und Städte, lassen sich bezaubern von Beschreibungen von Landschaft und Leuten, machen literarisch Bekanntschaft mit Menschen rund um den Globus und halten dies auf einer Weltkarte fest.

Großes Gepäck braucht man dabei nicht, nur ein wenig Interesse und Neugierde. Um Voranmeldung unter Telefon 0921 596-104 oder kirchplatztreff@gmx.de wird gebeten. Die Leitung haben Martina Baumgärtner, Heike Komma und Erna Schmidt.

