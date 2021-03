BAYREUTH – Zum Welttag der Poesie am 21. März präsentiert die Stadtbibliothek im RW21 eine Liste mit empfohlenen Gedichtbänden.

Diese Liste beinhaltet die Lyrik-Empfehlungen, die seit Mitte März auf www.lyrik-empfehlungen.de vorgestellt werden. Dafür wählen zehn Lyrikexperten deutschsprachige und ins Deutsche übersetzte Gedichtbände aus, die sie für besonders empfehlenswert halten.

Beachtet werden Neuerscheinungen von Anfang 2020 bis März 2021. Die Liste der Empfehlungen finden Interessierte im Schaukasten an der Fassade des RW21 in der Dilchertstraße. Lyrikbände zum Ausleihen stehen in der Bibliothek im 2. Obergeschoss unter der Systematikstelle „Zc“.

***

Stadt Bayreuth