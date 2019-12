Bayreuth – RW21: Fantasy und Macht am Donnerstag, 9. Januar

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Am Donnerstag, 9. Januar, um 18.30 Uhr, startet an der Volkshochschule Bayreuth eine kleine Literaturreihe zum Thema Fantasy mit Alexander Knirim.

Eine verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 2. Januar, ist erforderlich. Infos gibt es bei der Volkshochschule, Telefon 0921 50703840, volkshochschule@stadt.bayreuth.de. In unserer Fantasie sind wir oft Helden. Helden mit versteckten Kräften und großem Einfluss.

Diese Grundstruktur hat sich in viele literarische Werke eingebrannt, ins Besondere in das Genre der Fantasy. Macht und deren Ausübung spielt dabei immer eine herausragende Rolle. Die Frage ist, wie weit lassen sich Konzeption oder Strukturen von Macht von einem Werk in das andere übertragen?

Wie weit reflektieren sie unsere „Wirklichkeit“? Im Kurs werden die drei vielleicht populärsten Vertreter von fiktiven Erzählungen, „Der Herr der Ringe“, „Harry Potter“ und „Game of Thrones“, vor dem Hintergrund der ihnen zu Grunde liegenden Machtkonzeptionen analysiert.

Das Ziel ist dabei gemeinsam zu diskutieren, welche Formen von Macht sich in den einzelnen Werken identifizieren lassen.

