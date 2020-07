Bendorf – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin in der Hauptstraße

Bendorf – Am 10.07.2020 um 11:45 Uhr kam es an der Einmündung der Hauptstraße zum Alter Weg in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin.

Ein PKW-Fahrer wollte an der Lichtzeichenanlage aus der Hauptstraße kommend nach links in den Alter Weg abbiegen. Dabei übersah er eine den Alter Weg überquerende 62-jährige Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß mit dem PKW glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Die Dame wurde mit Prellungen durch das DRK in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.

Polizeidirektion Koblenz