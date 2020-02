Bergen, Ortsteil Sülze – Radmuttern an Rettungswagen von UNBEKANNTEN gelöst!

Erstellt in

Bergen, Ortsteil Sülze (NI) – Am 08.02.2020, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein Rettungswagen mit zwei Insassen und einem Patienten besetzt die L 240 aus Diesten kommend in Fahrtrichtung Sülze.

Während der Transportfahrt (ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten) lösten sich am Ortseingang Sülze an dem Fahrzeug sechs Radmuttern der linken Doppelbereifung, wodurch beide Räder von den Gewinden abscherten. Alle Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt. Mögliche Schäden am Fahrzeug müssen noch ermittelt werden.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Radmuttern des Rettungswagens von einem bislang unbekannten Täter an einer bislang unbekannten Tatörtlichkeit in der Gemeinde Südheide gelöst wurden.

Polizeiinspektion Celle