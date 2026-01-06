Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Betreten zugefrorener Gewässer in Hannover lebensgefährlich

Betreten zugefrorener Gewässer in Hannover lebensgefährlich – Die Stadtverwaltung warnt vor dem Betreten zugefrorener Gewässer in Hannover. Das gilt insbesondere auch für den Maschsee. Wer gegen das Verbot verstößt, begibt sich in Lebensgefahr. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei einem Einbrechen in das Eis der menschliche Körper in dem sehr kalten Wasser extrem schnell auskühlt, der Betroffene in wenigen Minuten bewegungsunfähig wird und ein Ertrinken droht. Erwachsene werden gebeten, Kinder auf die Gefahren und das Verbot aufmerksam zu machen.

Erst bei einer durchgehenden Stärke der tragfähigen Eisschicht von mindestens 13 Zentimetern könnte das Eis auf dem Maschsee zum Betreten freigegeben werden, was durch das Hissen der rot-weißen Stadtflagge (mit Stadtwappen) am Nord- und Südufer signalisiert würde. Momentan beträgt die Eisschicht circa fünf Zentimeter. Die Verwaltung rechnet auch in den kommenden zwei Wochen nicht mit einer ausreichenden Schichtdicke.

Eisflächen anderer Gewässer gibt die Landeshauptstadt grundsätzlich nicht frei.

Text: Hannover Stadt

