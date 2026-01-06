Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Ruben Rupp (AfD): Angriff auf die Pressefreiheit durch das Digitalministerium stoppen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Ruben Rupp (AfD): Angriff auf die Pressefreiheit durch das Digitalministerium stoppen – Zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) für das geplante Gesetz über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung (PWG) teilt der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Ruben Rupp, mit:

„Der Ausbau der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu einer allumfassenden Überwachungsbehörde digitaler Kommunikation schreitet unter der schwarz-roten Koalition ungehindert fort. Geht es nach dem Willen des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS), soll die BNetzA bei Gefahr im Verzug die Räumlichkeiten aller Anbieter politischer Werbung durchsuchen und Unterlagen beschlagnahmen können, auch ohne vorliegenden richterlichen Beschluss. Diese Kompetenzen, die bislang den Strafverfolgungsbehörden vorbehalten sind, soll die BNetzA erhalten, um nachprüfen zu können, ob sich die Anbieter an die Regeln zur Transparenz politischer Werbung im Netz halten – so sieht es der Referentenentwurf zum Gesetz über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung vor. Hiervon wären nicht nur die großen Plattformen, sondern auch Verlage, Redaktionen und sonstige Medienhäuser betroffen.

Wellness- und Entspannungsmusik

Die AfD-Fraktion erkennt in diesem geplanten Gesetz einen perfiden Angriff auf die Pressefreiheit unter dem Deckmantel der Sicherstellung der Transparenz bei politischer Werbung. Es wäre ein Unding, die BNetzA als weisungsgebundene Behörde mit hoheitlichen Aufgaben im Bereich digitaler Kommunikation auszustatten. Ganz unverhohlen heißt es im Referentenentwurf, dass dadurch das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz) eingeschränkt werde. Wir fordern die Bundesregierung auf, den vorgelegten Entwurf zu überarbeiten und die Passage zur Durchsuchung der Räumlichkeiten der Anbieter politischer Werbung ersatzlos zu streichen. Stattdessen ist ein verfassungskonformer Vorschlag zur Umsetzung der EU-Verordnung zur Transparenz und zum Targeting politischer Werbung vorzulegen. Dabei muss umstandslos gewährleistet sein, dass die Pressefreiheit in Deutschland nicht angetastet wird.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten

Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Polterabend 2026: DJ GerreG zeigt neue Trends für moderne Hochzeitsfeiern

Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026

Vorsorge für Senioren und Seniorinnen: Welche Check-ups Sie einplanen sollten

Neujahrsempfang für alle Bremerinnen und Bremer

Sozialverband VdK fordert Entlastung bei CO₂-Bepreisung: Menschen mit geringem Einkommen stärker belastet

Deutschlandwetter 2025

Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Schlagworte: #06.01.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Angriff auf die Pressefreiheit #BMDS #BNetzA #Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung #Bundesnetzagentur #Bundesregierung #digitale Kommunikation #Digitalministerium #Gesetz über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung #Nachrichten #News #Politik #Pressefreiheit #PWG #Ruben Rupp #Strafverfolgungsbehörden #Überwachungsbehörde

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com