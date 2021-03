Bingen am Rhein – „Im Bauausschuss wurde kürzlich beschlossen, dass im Zuge des Ausbaus der Pendler-Rad-Route in Gaulsheim auf Höhe des Autohauses Ford-Pieroth eine Querungshilfe für Radfahrer installiert werden soll, sodass die Radfahrer, die den Rhein-Radweg benutzen, sicher in den Verkehr gelangen.“, erklären die beiden SPD Stadtratsmitglieder Sören Rausch und Rouven Winter.

„Wir begrüßen diese Maßnahme sehr, da an dieser Stelle die Sicherheit für Autoverkehr, Radfahrer und auch Fußgänger verbessert wird. Mit der Querungshilfe soll nun der Radverkehr besser ausgebaut und insgesamt für mehr Sicherheit gesorgt werden“, so Rausch abschließend.

***

SPD Bingen