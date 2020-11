Boppard am Rhein – Hinweis auf Taizé-Gebet in Boppard am Donnerstag, 26. November 2020, 19.00 Uhr

Boppard am Rhein – Die Corona Verordnung erlaubt, dass das traditionelle Taizé-Gebet der JugendBegegnungsStätte (JBS) St. Michael stattfinden kann. Natürlich gelten in der Kapelle des Gemeindezentrums die gleichen Hygienestandards, wie in anderen Gottesdiensten auch: Eintragen in die Kontaktnachverfolgungsliste, Hände desinfizieren, 1,5m Abstand und Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

So mit haben die Besucher*innen die Möglichkeit eine dreiviertel Stunde zur Ruhe kommen und abschalten zu können.

Taizé, ein kleiner Ort in Burgund Frankreich, übt eine starke spirituelle Anziehungskraft auf Jugendliche aber auch immer mehr auf Erwachsene aus, die auf der Suche nach geistlicher Erfahrung sind. Zentrum des Lebens der Brüdergemeinschaft von Taizé, die das große Wohlwollen der evangelischen und der katholischen Kirche genießt, sind die drei täglichen Gebete. Sie zeichnen sich durch sich wiederholende kurze Gesänge, kurze Bibeltexte und Gebete sowie eine längere Stille aus. Hierdurch wird eine ruhige, meditative Stimmung erzeugt.

Diese Atmosphäre wird von Taizé nach Boppard geholt. Viele Menschen aller Altersstufen schätzen mittlerweile dieses meditative Angebot, das einen Ruhepunkt im oft so hektischen Leben setzt. In der Kapelle des Gemeindezentrums St. Michael im 2. Stock findet das 45-minütige Gebet statt. Als Impuls wird eine kurze Bibelstelleninterpretation der Brüder von Taizé vorgetragen.

Die Gebete finden am 26. November 2020 und im ersten Halbjahr 2021 am 28. Januar, am 25. Februar, am 25. März und am 22. April 2021 jeweils um 19.00 Uhr statt.

Veranstaltet wird dieses Gebet im Rahmen der intergenerativen Arbeit der JBS St. Michael. Das Gemeindezentrum befindet sich in der Rheinallee 22 im ehemaligen Alumnat. Infos bei Hermann Schmitt von der JBS St. Michael unter 06742/2440 bzw. jbs-boppard@rz-online.de

JugendBegegnungsStätte (JBS) St. Michael

Hermann Schmitt

Rheinallee 22

56154 Boppard