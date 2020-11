Koblenz – Baumbeet in der Roonstraße bekommt ein Hinweisschild

Koblenz – Ein weiteres Hinweisschild steht: Das Baumbeet in der Roonstraße/ Ecke Hohenzollernstraße wird seit 20 Jahren von der Familie Meyers gepflegt. Jetzt machte der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen das Engagement auf einer städtischen Baumscheibe mit einer Partnerschaftsvereinbarung offiziell. Ingo Pid von der Maurerkolonne betonierte das Hinweisschild mit der Aufschrift „Achtung, Insektenweide“ ins Beet. „Ich hoffe, dass damit mehr Rücksicht auf die Pflanzen genommen wird“, sagte Norbert Meyers.

Der für die südliche Vorstadt zuständige Gärtnermeister Gert Wieprecht bedankte sich bei Norbert Meyers für das bereits geleistete Engagement. In dem Beet wachsen bereits Lavendel, Malven und andere Stauden. Zum Wohl der Umwelt: Insekten besuchen das Baumbeet regelmäßig. Um das Nahrungsangebot zu vergrößern stellte der Eigenbetrieb den Paten einen Schmetterlingsflieder und einige Stauden zur Verfügung, die künftig das Beet weiter aufwerten werden. Und vielleicht regt das schöne Beet mit dem Schild weitere Anwohner an, Patenschaften zu übernehmen. Weite Hinweisschilder zu ehrenamtlich gepflegten Baumbeeten – mehrheitlich in der Vorstadt – sind bereits in der Planung.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen unterstützt Patenschaften im gesamten Stadtgebiet. Ziel ist es, dass Anwohner unattraktive Baumbeete mit standortgeeigneten Pflanzen aufwerten und regelmäßig pflegen. Wer sich um die Fläche rund um seinen „Lieblingsbaum“ kümmern möchte, kann eine Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb treffen. Zu den Aufgaben gehören neben Gießen unter anderem auch das Entfernen von Wildbewuchs, Unrat und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie ein jährlicher Rückschnitt und Nachpflanzungen. Interessenten können sich jederzeit telefonisch oder per Email beim Eigenbetrieb melden. Kontakt: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Telefon: 129-4202, Email: gruenundfriedhof@stadt.koblenz.de

***

Stadt Koblenz