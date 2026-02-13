Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

BR: Tatort München: „Der sichere Tod" (AT) wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz gedreht

BR: Tatort München: „Der sichere Tod(AT) wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz gedreht – Tatort München: „Der sichere Tod“ (AT) spielt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek drehen ihren zweiten gemeinsamen Fall.

Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) kommt es zu einem Todesfall. Hammermann und Buvak, gespielt von Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek, ermitteln unter ständiger Beobachtung an einem der am besten gesicherten Orte der Welt: Denn unter Hunderten von Delegierten auf der MSC muss sich der Täter befinden. Gedreht wird u. a. während der laufenden MSC 2026.

Der zweite gemeinsame Fall für Hammermann und Buvak entsteht unter dem Arbeitstitel „Der sichere Tod“. Neben Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek spielen u. a. Roman Knizka, Björn Bengtsson, Lo Kauppi, Thilo Prothmann, Katja Lechthaler, Thomas Darchinger und Sophie von Kessel. Regie führt Lancelot von Naso (Tatort: „Charlie“), das Drehbuch verfasste Holger Joos (Tatort: „Unklare Lage“). Produziert wird der Film von TELLUX Film GmbH (Produzenten: Philipp Schall, Martin Choroba, Eva Gerstenberg).

Zum Inhalt
Die Dolmetscherin Astrid Franzen (Lea Ruckpaul), die bei der Münchner Sicherheitskonferenz arbeiten soll, wird tödlich von einem LKW erfasst. Die Kommissare Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Nikola Buvak (Carlo Ljubek) werden an die Unfallstelle geholt, weil der Todesfall Fragen aufwirft. Schnell sind sie überzeugt: Franzen wurde verfolgt. Hammermann und Buvak stoßen bei ihren Ermittlungen auf massive Widerstände: diplomatische Immunität, Geheimhaltungszwänge und abgeschottete Machtzirkel im Umfeld der Sicherheitskonferenz erschweren ihnen die Arbeit. Aufhalten lassen sie sich davon nicht – schließlich geht es offenbar um Mord. Je tiefer das Duo gräbt, desto klarer wird: Der Täter befindet sich noch auf der Sicherheitskonferenz – unter Hunderten von Delegierten und Mitarbeitern. Während eine Ministerin (Lo Kauppi), abgeschirmt von ihrem Sicherheitschef (Björn Bengtsson), ihre brisante Rede vorbereitet, jagen Hammermann und Buvak ein Phantom – an einem der am besten gesicherten O
rte der Welt.
Filminfos
Regie: Lancelot von Naso
Drehbuch: Holger Joos
Darstellende: Ferdinand Hofer, Carlo Ljubek, Roman Knizka, Björn Bengtsson, Lo Kauppi, Thilo Prothmann, Katja Lechthaler, Thomas Darchinger, Lea Ruckpaul, Sophie von Kessel, Anna Bardavelidze u. a.
Redaktion: Cornelius Conrad (BR)
Produktion: TELLUX Film GmbH (Produzenten: Philipp Schall, Martin Choroba, Eva Gerstenberg) im Auftrag des BR
Drehzeit: 11. Februar bis 13. März 2026 in München und Umgebung
Ausstrahlung: 2027 im Ersten und in der ARD Mediathek

Text: Bayerischer Rundfunk

